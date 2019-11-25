В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн - Сенько

Источник материала: Виртуальный Брест

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.





Юрий Сенько





Во время празднования 80-летия Брестской таможни













Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич





Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает медаль "За безупречную службу" III степени начальнику таможенного пункта "Пинск" Владимиру Мицкевичу





Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает нагрудный знак таможенного комитета Беларуси "За адзнаку" I степени сотрудникам Брестской таможни

"Несколько десятков лет назад сложно было представить, какими техническими средствами контроля будет владеть таможня, какие специалисты будут работать с техникой. Мы постоянно переоснащаемся. Только в 2018-2019 годах получили в качестве технической помощи оборудования, которое пошло на перевооружение границы, практически на $15 млн", - сказал Юрий Сенько.





Юрий Сенько вручает грамоты сотрудникам Брестской таможни









Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает начальнику Брестской таможни Александру Пихуну картину





Председатель ГТК подчеркнул, что таможенная служба нацелена сделать пересечение границы максимально быстрым и комфортным. Он привел в пример пункт таможенного оформления "Варшавский мост". В 1969 году за сутки его пропускная способность составляла 50 машин, сейчас там оформляют 250 легковых автомобилей в час. "Такая пропускная способность необходима. Беларусь - транзитная страна. Нам нужно оформлять всех желающих, которые с добрыми намерениями приезжают в нашу республику, едут в соседние государства. Пассажиры не должны чувствовать каких-то сложностей с точки зрения пересечения границы", - отметил Юрий Сенько.









Общая протяженность границы, которая входит в зону ответственности Брестской таможни, достигает 648 км. Ежесуточно ее сотрудники оформляют 1,2 тыс. железнодорожных вагонов, 2 тыс. грузовиков, более 6 тыс. легковых автомобилей, границу пересекают свыше 20 тыс. граждан. "Эти цифры говорят за себя. При этом готовы увеличить скорость прохождения, для этого все делается. Мы минимизируем сегодня временные затраты с момента въезда в пункт пропуска до выезда, чтобы в том числе сократить затраты субъектов хозяйствования на пересечение госграницы", - заметил начальник Брестской таможни Александр Пихун. Он также обратил внимание на постоянное обустройство инфраструктуры на границе. В частности, в конце 2020 года планируется завершить реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов" в Столинском районе. Александр Пихун выразил уверенность, что после модернизации это будет один из лучших и самых современных пунктов пропуска в украинском направлении.

Во время торжественного мероприятия за добросовестную службу были поощрены более 40 сотрудников Брестской таможни, семеро из них - государственными наградами. С юбилеем коллектив поздравили помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, представители руководства Брестских областного и городского исполкомов.





На выставке спецоборудования сотрудников таможни













Начальник Брестской таможни Александр Пихун

Брестская таможня образована 20 ноября 1939 года. Тогда к работе приступили 12 сотрудников, спустя 80 лет коллектив увеличился до 1,5 тыс. человек.