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В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн - Сенько

26.11.2019 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Юрий Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Во время празднования 80-летия Брестской таможни

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает медаль "За безупречную службу" III степени начальнику таможенного пункта "Пинск" Владимиру Мицкевичу

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает нагрудный знак таможенного комитета Беларуси "За адзнаку" I степени сотрудникам Брестской таможни

"Несколько десятков лет назад сложно было представить, какими техническими средствами контроля будет владеть таможня, какие специалисты будут работать с техникой. Мы постоянно переоснащаемся. Только в 2018-2019 годах получили в качестве технической помощи оборудования, которое пошло на перевооружение границы, практически на $15 млн", - сказал Юрий Сенько.

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Юрий Сенько вручает грамоты сотрудникам Брестской таможни

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько вручает начальнику Брестской таможни Александру Пихуну картину

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Председатель ГТК подчеркнул, что таможенная служба нацелена сделать пересечение границы максимально быстрым и комфортным. Он привел в пример пункт таможенного оформления "Варшавский мост". В 1969 году за сутки его пропускная способность составляла 50 машин, сейчас там оформляют 250 легковых автомобилей в час. "Такая пропускная способность необходима. Беларусь - транзитная страна. Нам нужно оформлять всех желающих, которые с добрыми намерениями приезжают в нашу республику, едут в соседние государства. Пассажиры не должны чувствовать каких-то сложностей с точки зрения пересечения границы", - отметил Юрий Сенько.

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Общая протяженность границы, которая входит в зону ответственности Брестской таможни, достигает 648 км. Ежесуточно ее сотрудники оформляют 1,2 тыс. железнодорожных вагонов, 2 тыс. грузовиков, более 6 тыс. легковых автомобилей, границу пересекают свыше 20 тыс. граждан. "Эти цифры говорят за себя. При этом готовы увеличить скорость прохождения, для этого все делается. Мы минимизируем сегодня временные затраты с момента въезда в пункт пропуска до выезда, чтобы в том числе сократить затраты субъектов хозяйствования на пересечение госграницы", - заметил начальник Брестской таможни Александр Пихун. Он также обратил внимание на постоянное обустройство инфраструктуры на границе. В частности, в конце 2020 года планируется завершить реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов" в Столинском районе. Александр Пихун выразил уверенность, что после модернизации это будет один из лучших и самых современных пунктов пропуска в украинском направлении.

Во время торжественного мероприятия за добросовестную службу были поощрены более 40 сотрудников Брестской таможни, семеро из них - государственными наградами. С юбилеем коллектив поздравили помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, представители руководства Брестских областного и городского исполкомов.

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

На выставке спецоборудования сотрудников таможни

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около млн - Сенько

Начальник Брестской таможни Александр Пихун

Брестская таможня образована 20 ноября 1939 года. Тогда к работе приступили 12 сотрудников, спустя 80 лет коллектив увеличился до 1,5 тыс. человек.

 
 
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  В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня во...
 
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