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Александр Лукашенко – сборной по гребле: вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребёнок, вы помладше

26.11.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. А если со спортом вдруг решено завязать, на свое место будь добр привести другого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – сборной по гребле: вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребёнок, вы помладше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это большое счастье и большая радость, когда выступают твои спортсмены и побеждают. Вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребенок, вы помладше. Поэтому это гордость.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды​​​​​​​

Мне кажется, ты (Марина Литвинчук – прим. ред.) не уйдешь из этого вида спорта, пока Шантарович на пенсию не пойдет. Уйдешь? Нет, ты не должна уходить. Мы тебя не отпустим, пока ты на стол не положишь или в лодку не посадишь еще двоих-троих таких, как сама.

Это тоже важный вопрос для спортсмена. Ушел, а замены нет. А величие спортсмена еще и в том с моей точки зрения, когда он за руку приведет кого-то вместо себя.

Александр Лукашенко – сборной по гребле: вы мои дети во главе с Шантаровичем. Он старший ребёнок, вы помладше
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Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. А если со спортом вдруг решено завязать, на свое место будь добр привести другого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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