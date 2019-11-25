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Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Литвинчук, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:
Нас будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья. Знаем, Александр Григорьевич, что вы будете переживать за нас. Поэтому мы не имеем права подвести.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в...
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