ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды

26.11.2019 22:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды

Марина Литвинчук, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:
Прекрасно понимаю, что эти все высокие награды, которые вы нам сейчас вручили, – это аванс перед главными соревнованиями, Олимпийскими играми в Токио. Мы не будем раздавать пустые обещания, работаем, и очень серьезно. Пашем, не жалея сил, здоровья, энергии, потому что в Токио мы будем сражаться за самые высокие награды.

Нас будут смотреть мамы, папы, бабушки, дедушки, родные, близкие, друзья. Знаем, Александр Григорьевич, что вы будете переживать за нас. Поэтому мы не имеем права подвести.

Марина Литвинчук: пашем, не жалея сил, потому что в Токио будем сражаться за самые высокие награды

Александр Лукашенко:
Ты даже не представляешь, насколько я переживаю за вас. И мамы, и папы, и бабушки, и друзья вместе взятые ничего не значат. И ругаюсь на вас, когда вы проигрываете миллиметры или где-то тактику неправильно выбрали.

Люди в материале: Марина Литвинчук, Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь планирует распространить безвизовый режим на областные аэропорты и наземные пункты пропуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика