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Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

26.11.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами. В 2019 году на Европейских играх завоевали 10 медалей, а с недавнего чемпионата мира в венгерском Сегеде байдарочники и каноисты привезли 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

Кроме того, сегодня во Дворце состоялась и церемония награждения отличившихся спортсменов и тренеров. Виктория Ходосок c подробностями.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Энергичный экипаж Ольги Худенко и Марины Литвинчук называют золотым дуэтом. Гребчихи из Полесья в этом году с медалями на вторых Европейских играх. Золото им досталось на дистанции 500 метров, где они уверенно опередили венгерскую двойку на 2 секунды и с результатом 1 минута и 40 секунд приплыли первыми.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

А это недавний чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. У белорусских спортсменов 14 медалей (с перевесом золотых) и первое место в общекомандном зачете. И снова говорят про дуэт Литвинчук и Худенко. Они дважды поднялись на высшую ступень пьедестала.

Сами признаются, что, когда только-только начинали спортивную карьеру, и представить не могли, что успех в будущем будет. Но понимали: через невероятные усилия все возможно.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Ольга Худенко, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:
У нас вид спорта универсальный. Чтобы быть гребцом, ты должен уметь и бегать, и прыгать, и на лыжах, и плавать. Ты должен быть действительно универсальным бойцом, причем с очень сильным боевым характером, потому что порой действительно нужно уметь себя переступить. Пойти в тот же холод на тренировку. Если какая-то неудача, должен опять же себя переступить, встать на ноги и идти дальше. С каждым днем совершенствоваться и быть только лучше.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Виктория Ходосок, корреспондент:
Национальная команда по гребле на байдарках и каноэ – одна из самых успешных сборных десятилетия. Согласитесь, спорт – это труд, и не всем он под силу. Выиграть в нем случайно сложно. Это максимум усилий и минимум лени.

И тогда результат будет как на вторых Европейских играх: у сборной по гребле пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовых.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями. В июне во время вторых Европейских игр я с большим удовольствием это наблюдал. Я внимательно следил и за жаркими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли – Германию, Венгрию, Китай, Россию, Новую Зеландию и другие.

А больше на Олимпиаде и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это. Спасибо за яркие незабываемые эмоции, которые вы подарили всем любителям спорта.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Особенно отмечу экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступление девушек, юношей создают основу для побед вот таких великих спортсменок.

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От команды ждем новых результатов. Главным экзаменом для спортсменов станет Олимпиада в Токио в 2020 году. Право на участие в летних Играх завоевали 12 наших спортсменов в семи номерах программы.

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Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ уверен: на Олимпиаду надо ехать не пробовать дотягиваться до победы, а побеждать и даже драться за нее.

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Национальная сборная по гребле сегодня образец для остальных.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

К ее медальным результатам должны подтягиваться и другие виды спорта. Об этом Александр Лукашенко говорил не первый раз.

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Наши победы не должны становиться делом случая. Все только «за» закономерность. Да, нам есть кем гордиться и кого ставить в пример. Только сильных спортсменов должно становиться больше. Александр Лукашенко привел фамилии именитых.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Александр Лукашенко:
Надо любить спорт, надо быть преданным, и тогда у тебя все получится. И деньги будут, и квартиры будут, и почет, и уважение.

Дарье Домрачевой никто ничего не обещал. Попросилась, говорит: Александр Григорьевич, все-таки друзья-китайцы просят помочь, разрешите нам поехать, помочь им (они очень просили). Я говорю: я не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Поэтому они поехали, и ничего страшного. Это полуторамиллиардная страна, если там будет результат у них, так они запомнят надолго – это китайцы – что белорусы помогли. Вот вам Дарья Домрачева.

Я могу много таких назвать. Возьмите Ваню Тихона. Это вообще запредельно. В гребле, наверное, это невозможно, хотя у него тоже непростой вид спорта. Сейчас говорит: я поеду на Олимпиаду. И индивидуально готовится к этому.

Как можно не восхищаться такими людьми? Вот это настоящие спортсмены.

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И по случаю торжества сегодня можно дать немного слабинку – символический бокал шампанского. После – неофициальное общение с Президентом.

Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным

Люди в материале: Ольга Худенко, Виктория Ходосок, Александр Лукашенко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в...
 
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