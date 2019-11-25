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Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже долгое время в этом виде спорта наши атлеты показывают стабильно высокий результат. С каждого первенства белорусские гребцы возвращаются с наградами. В 2019 году на Европейских играх завоевали 10 медалей, а с недавнего чемпионата мира в венгерском Сегеде байдарочники и каноисты привезли 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.
Энергичный экипаж Ольги Худенко и Марины Литвинчук называют золотым дуэтом. Гребчихи из Полесья в этом году с медалями на вторых Европейских играх. Золото им досталось на дистанции 500 метров, где они уверенно опередили венгерскую двойку на 2 секунды и с результатом 1 минута и 40 секунд приплыли первыми.
А это недавний чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. У белорусских спортсменов 14 медалей (с перевесом золотых) и первое место в общекомандном зачете. И снова говорят про дуэт Литвинчук и Худенко. Они дважды поднялись на высшую ступень пьедестала.
Сами признаются, что, когда только-только начинали спортивную карьеру, и представить не могли, что успех в будущем будет. Но понимали: через невероятные усилия все возможно.
Ольга Худенко, член национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ:
Виктория Ходосок, корреспондент:
И тогда результат будет как на вторых Европейских играх: у сборной по гребле пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовых.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А больше на Олимпиаде и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это. Спасибо за яркие незабываемые эмоции, которые вы подарили всем любителям спорта.
Особенно отмечу экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступление девушек, юношей создают основу для побед вот таких великих спортсменок.
От команды ждем новых результатов. Главным экзаменом для спортсменов станет Олимпиада в Токио в 2020 году. Право на участие в летних Играх завоевали 12 наших спортсменов в семи номерах программы.
Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ уверен: на Олимпиаду надо ехать не пробовать дотягиваться до победы, а побеждать и даже драться за нее.
Национальная сборная по гребле сегодня образец для остальных.
К ее медальным результатам должны подтягиваться и другие виды спорта. Об этом Александр Лукашенко говорил не первый раз.
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Наши победы не должны становиться делом случая. Все только «за» закономерность. Да, нам есть кем гордиться и кого ставить в пример. Только сильных спортсменов должно становиться больше. Александр Лукашенко привел фамилии именитых.
Александр Лукашенко:
Дарье Домрачевой никто ничего не обещал. Попросилась, говорит: Александр Григорьевич, все-таки друзья-китайцы просят помочь, разрешите нам поехать, помочь им (они очень просили). Я говорю: я не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Поэтому они поехали, и ничего страшного. Это полуторамиллиардная страна, если там будет результат у них, так они запомнят надолго – это китайцы – что белорусы помогли. Вот вам Дарья Домрачева.
Я могу много таких назвать. Возьмите Ваню Тихона. Это вообще запредельно. В гребле, наверное, это невозможно, хотя у него тоже непростой вид спорта. Сейчас говорит: я поеду на Олимпиаду. И индивидуально готовится к этому.
Как можно не восхищаться такими людьми? Вот это настоящие спортсмены.
И по случаю торжества сегодня можно дать немного слабинку – символический бокал шампанского. После – неофициальное общение с Президентом.
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Александр Лукашенко: соревноваться надо не за деньги, а за победу. А после победы приходи и требуй, что считаешь нужным
Новости Беларуси. Президент Беларуси во Дворце Независимости 26 ноября встретился с членами национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в...
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