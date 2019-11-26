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Как Mark Formelle пошутил над H&M в Минске и открыл свой магазин с красной дорожкой и VIP-гостями

26.11.2019 23:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новом торговом центре Palazzo сегодня шутливо помпезно открыли магазин Mark Formelle: с красной ковровой дорожкой, моделями с тиграми (игрушечными) и выступлениями Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова (тоже ненастоящими). Мы посмотрели, как это было, а также узнали, останется ли работать в компании Лучано Паризи и как обстоят финансовые дела у Mark Formelle.


Элитным открытием Mark Formelle потроллила запуск первого H&M в Минске. Тогда, напомним, устроили закрытое мероприятие для VIP-гостей, с красной ковровой дорожкой, музыкантами и шампанским. Белорусская компания одежды тоже решила организовать «настоящий элитный SUPER-VIP-прием» с эксклюзивным открытием своего самого обычного магазина на цокольном этаже нового ТРЦ.

На мероприятие пришли блогеры из Facebook, Instagram и «немножко из „Одноклассников“». Среди них были силач Кирилл Шимко, стилист Александр Киринюк, коуч Наталья Бертош и другие. Гостей встречал охранник-фокусник, который подбрасывал в сумки и карманы «селебам» кому колбасу, кому стринги. Публики было не очень много, некоторых представлял ведущий, а на входе у красной дорожки гостей ждали модели с игрушечными тиграми на цепях.


В магазине «ВИПов» угощали напитками и закусками, а также предлагали сфотографироваться, как и в H&M, на крутящуюся на 360 градусов камеру.

— Мы против серости и унылости и предлагаем всем просто повеселиться в декорациях псевдогламура, — рассказали в компании.

Конкуренция с H&M и 4 миллиона долларов инвестиций в новое производство


Пока блогеры делают селфи, мы общаемся с соучредителем компании Mark Formelle Андреем Сериковым, который под стать мероприятию одет в майку с надписью «не VIPендривайся». Разговариваем у входа в Mark Formelle, а этажом выше над нами сотрудники готовятся к открытию второго H&M (оно пройдет через два дня). Уточняем, как в компании реагируют на новых сильных конкурентов, пришедших на белорусский рынок.

— Каждое открытие хорошего транснационала увеличивает требования покупателя. Это хорошо, потому что к такому хочется тянуться. Когда лучшие приходят сюда, тогда с ними интересно конкурировать. Мы специально заходили в России и в других странах по соседству с известными брендами, чтобы там на месте учиться быть сильнее. Если H&M откроется здесь, это для нас тоже помощь и стимул прыгнуть еще выше, — говорит Сериков.


С появлением новых для Минска магазинов требования у покупателей к продукту растут, поэтому компания инвестирует в разработку и качество товара, говорит Сериков.

— В этом году вложили около миллиона долларов в лабораторию контроля качества и экспериментальное производство. Последнее создавали для того, чтобы шить продукт из новых материалов, с новыми отделками. Для этого построили целое здание в Заславле — фабрику, в которую вложили более 4 миллионов долларов, надеемся, что до конца года сдадим объект в эксплуатацию.


Сериков с дочерью Анной на открытии магазина



Вместе с инвестициями в производство и магазины продолжает расти и выручка компании. В 2018 году она составила около 70 миллионов долларов. Хотя ожидали на 10 миллионов меньше.

Стоит отметить, что выручка компании растет не первый год. Так в 2015-м по сравнению с предыдущим годом она выросла на 35%, в 2016-м — на 30%, в 2017-м рост составил 27%, а в 2018-м выручка рванула на 42%. В 2019-м, по словам Серикова, выручка выросла за год на 15−17%.

«Мы тоже хотим свежего»


Напомним, что в Mark Formelle два года работает креативный директор из Италии Лучано Паризи. Уточняем у владельца компании, продолжит ли дизайнер и дальше сотрудничать с ними.

— Надо меняться. Мы тоже хотим свежего. Коллекции с Лучано Паризи мы еще будем делать, но мы приглашаем и других и ведем переговоры с несколькими художниками, как с белорусскими, так и иностранными. Они должны «выстрелить» в следующем году.

По словам Серикова, также в планах компании на будущий год — выпустить технологически новую коллекцию, а также выйти на рынок Евросоюза. «Мы должны им отомстить», — шутит Сериков в адрес H&M.




Mark Formelle — семейный бизнес Андрея Серикова и Светланы Сипаровой, основанный в 2009 году. Начинали они с белья, а сейчас выпускают широкую линейку одежды не только для дома, но и для активного отдыха. Основной покупатель у Mark Formelle — это молодые люди 25−35 лет. У компании 14 собственных фабрик в малых городах, которые выпускают более 18 миллионов изделий в год. На предприятиях бренда работают около 4 тысяч сотрудников.

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Теги: Минск
 
 
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