«Реал» не удержал победу над «ПСЖ» в ЛЧ, «Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

Источник материала: Tut.by

Партнер проект Испанский «Реал» не удержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Мадридцы вели 2:0, но сыграли в итоге вничью — 2:2.

Партнер проекта Испанский «Реал» не удержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Мадридцы вели 2:0, но сыграли в итоге вничью — 2:2.

«Реал» уверенно провел первый тайм и лидировал 1:0 благодаря голу Карима Бензема.

Но самый запоминающийся эпизод произошел за пару минут до конца первой половины игры. Тибо Куртуа сфолил в штрафной и получил красную карточку, но вместо пенальти судья назначил штрафной. После этого он решил обратиться к системе VAR. Казалось, теперь рефери точно назначит 11-метровый, но вместо этого он вообще отменил и штрафной, и красную карточку. Оказалось, что атака парижан началась с фола на Марсело.





Второй тайм проходил в равной борьбе, а после гола Бензема на 79-й минуте казалось, что вопросы о победителе сняты, но «Реал» умудрился упустить преимущество. Через пару минут Мбаппе отличился после ошибки Рафаэля Варана, а вскоре Пабло Сарабия установил окончательный счет точным ударом в «девятку» — 2:2.

































В другом матче группы «Галатасарай» и «Брюгге» сыграли вничью — 1:1.

Положение в группе после 5 туров: 1. «ПСЖ» — 13 очков, 2. «Реал» — 8, 3. «Брюгге» — 3, 4. «Галатасарай» — 2.

Московский «Локомотив» потерпел дома поражение от «Байера» (0:2) и лишился шансов на выход в следующий раунд". «Ювентус» обыграл «Атлетико» (1:0) благодаря феноменальному голу Дибалы с очень острого угла.

1. «Ювентус» — 13 очков, 2. «Атлетико» — 7, 3. «Байер» — 6, 4. «Локомотив» — 3.

«Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуриньо одержал волевую победу над «Олимпиакосом» — 4:2. По ходу матча «шпоры» уступали 0:2. «Бавария» не оставил в Белграде шансов «Црвене Звезде» — 6:0. Роберт Левандовски сделал покер.

1. «Бавария» — 15, 2. «Тоттенхэм» — 10, 3. «Црвена Звезда» — 3, 4. «Олимпиакос» — 1.

«Манчестер Сити» не смог дома справиться с донецким «Шахтером» — 1:1, а «Аталанта» вернулась в борьбу за место в плей-офф, победив «Динамо» из Загреба — 2:0.

1. «Манчестер Сити» — 11, 2. «Шахтер» — 6, 3. «Динамо» — 5, 4. «Аталанта» — 4.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча в Мадриде.

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