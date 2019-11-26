ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

26.11.2019 23:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». На прошлой неделе, команды уже встречались и тогда в родных стенах победил сербский клуб, 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками, готовы взять реванш и рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Дома все шансы для победы над сербами у нас есть, что мы и будем пытаться сделать. Хотелось бы лучше отпринимать и остановить в атаке лидера сербской команды, диагонального.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:
Настроены только на победу. У нас задача стоит попасть в групповой раунд, поэтому хотим выиграть. Приедут друзья поддержать, родственники, просто знакомые и обычные люди придут. Ну, не обычные, а болельщики придут. Это очень важно для нас.

Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть

Дворец спорта «Уручье» может вместить около 3000 зрителей. Возможно, для «Шахтера» заполненные трибуны станут дополнительным стимулом к победе, и команда сможет совершить чудо и попасть в основную сетку Лиги чемпионов.

Люди в материале: Виктор Бекша, Алексей Кураш
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Динамо» уступило «Адмиралу», но набрало балл в Западной конференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы фоссил официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика