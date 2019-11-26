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Виктор Бекша: дома все шансы для победы над сербами у нас есть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье». На прошлой неделе, команды уже встречались и тогда в родных стенах победил сербский клуб, 3:0. «Горняки» сделали работу над ошибками, готовы взять реванш и рассчитывают на горячую поддержку родных трибун.
Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Алексей Кураш, капитан ВК «Шахтер»:
Дворец спорта «Уручье» может вместить около 3000 зрителей. Возможно, для «Шахтера» заполненные трибуны станут дополнительным стимулом к победе, и команда сможет совершить чудо и попасть в основную сетку Лиги чемпионов.
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Новости Беларуси. Чемпион Беларуси – волейбольный «Шахтер» – готовится к ответному матчу с сербской «Войводиной» в рамках третьего раунда квалификации Лиги...
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