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«Динамо» уступило «Адмиралу», но набрало балл в Западной конференции

26.11.2019 23:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Динамо» вернулось домой, чтобы провести матч чемпионата с «Адмиралом» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» уступило «Адмиралу», но набрало балл в Западной конференции

«Зубры» бодро начали встречу, а после первого периода даже вели в счете 2:0. Шайбы на счету Андрея Костицына и Шейна Принса. Казалось, дальше пойдет как по маслу, но во второй 20-минутке гости провели две шайбы в ответ. Швед Маркус Люнг за шесть минут забросил дважды. В третьем периоды обе команды имели несколько возможностей, чтобы вырвать победу, но встреча перетекла в овертайм. А в дополнительную пятиминтку «моряки» сумели вырвать победу. Викторию «Адмиралу» принес Юрий Петров.

«Динамо» уступило «Адмиралу», но набрало балл в Западной конференции

«Динамо» уступило 2:3, но набирает один балл. В таблице Западной конференции «зубры» идут на 11-м месте.

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Новости Беларуси. «Динамо» вернулось домой, чтобы провести матч чемпионата с «Адмиралом» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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