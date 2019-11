Судья удалил двух игроков «Брюгге» в Лиге чемпионов за празднование гола

Источник материала: Tut.by

Главный арбитр матча между Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Брюгге» Иван Кружльяк удалил двух игроков бельгийской команды после празднования гола в ворота хозяев.

«Галатасарай» вел 1:0, но «Брюгге» сравнял счет в добавленное судьей время. Благодаря этой ничьей бельгийцы практически гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.

Автор гола Диатта снял майку, а его партнер по команде Мата сломал угловой флажок. За это судья показал каждому из них по желтой карточке. До этого футболисты уже имели предупреждения, так что вторые «горчичники» привели к удалению с поля.

Club Brugge equalise against Galatasary in injury time & within seconds the goalscorer gets a red for taking off his shirt & another gets a red for breaking the corner flag