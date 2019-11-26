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Судья удалил двух игроков «Брюгге» в Лиге чемпионов за празднование гола

27.11.2019 01:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный арбитр матча между Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Брюгге» Иван Кружльяк удалил двух игроков бельгийской команды после празднования гола в ворота хозяев.


Reuters

«Галатасарай» вел 1:0, но «Брюгге» сравнял счет в добавленное судьей время. Благодаря этой ничьей бельгийцы практически гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы.

Автор гола Диатта снял майку, а его партнер по команде Мата сломал угловой флажок. За это судья показал каждому из них по желтой карточке. До этого футболисты уже имели предупреждения, так что вторые «горчичники» привели к удалению с поля.

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