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Эксперты рассказали, как будет меняться рынок труда Беларуси

27.11.2019 00:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эксперты рассказали, как будет меняться рынок труда Беларуси

Рынок труда во всем мире, в том числе и в Беларуси, стремительно меняется. Эксперты уверяют, что для успешной самореализации и достойного заработка сегодня уже мало быть специалистом в одной области, так как завтра она может просто исчезнуть.

Мы живем в мире, который постоянно меняется, говорят эксперты. Ключевые тренды, формирующие экономический уклад будущего – это цифровизация всех сфер жизни, автоматизация и роботизация, а также глобализация.

По мнению специалистов, в такое время требуются дополнительные навыки для преодоления разнообразных сложностей и проблем, связанных в том числе с профессиональным развитием.

Во время прошедшей в Минске конференции «VUCA-world: навыки XXI» выступающие спикеры не раз подчеркивали, что сегодня для успешной карьеры важны не только профессиональные знания, на первый план выходят soft skills («мягкие навыки»), которые не связаны с должностными обязанностями сотрудника.

«К ним относят, как правило, креативность, критическое мышление, умение организовывать себя, умение работать в команде, навыки разрешения конфликтов и многое другое», – рассказал в ходе конференции сооснователь TiES, преподаватель в школе креативного мышления ИКРА Михаил Лях.

«Работая с ИТ-компаниями, что я сегодня вижу? К примеру, от разработчика, который пишет код, уже требуется не только это, – отметил он. – Если ты хочешь расти профессионально, ты должен заниматься не только задачами, связанными с написанием кода, ты должен научиться понимать своих клиентов, для которых ты делаешь работу, уметь вести переговоры, уметь взаимодействовать с командой».

Эксперты отмечают, что навыки soft skills делают специалиста более высокооплачиваемым и востребованным на рынке труда.

Одна карьера на всю жизнь – этот прошлый век

HR Business Partner Группы компаний Softline, сертифицированный карьерный консультант Вероника Королева также обратила внимание на два важных по ее мнению навыка, которые сегодня очень важны в профессиональной деятельности.

«Первый – это готовность постоянно учиться. Потому что нет никаких гарантий, что то, чему вы научились сейчас, будет востребовано через пять лет, – рассказала она. – Второй важный навык – не бояться изменений, а научиться их воспринимать как что-то неизбежное, поскольку мир постоянно меняется».

Она подчеркнула, что история наших родителей про одну карьеру на всю жизнь – это уже нереальная история.

«Мировой опыт говорит, что уже сейчас нормально поменять от 5 до 8 карьер, и это количество постоянно растет. И нужно быть готовым к тому, что в будущем за нашу профессиональную жизнь мы поменяем от 10 до 15 карьер, то есть изменим свой профиль деятельности», – заметила она.

Последние тенденции на рынке труда

Как одну из главных тенденций рынка труда эксперты назвали автоматизацию процессов и конкуренцию с роботами.

«Тема конкуренции с роботами очень активно звучит в последние годы. Но я, если честно, не вижу здесь какой-то глобальной угрозы, – считает Вероника Королева. – Надо развивать soft skills, потому что это то, что роботами не может быть заменено».

HR-менеджер компании Nestle Татьяна Михалевич также обратила внимание на то, что сегодня 150 глобальных компаний мира заявили о том, что необходимо обновлять штат молодыми специалистами, и привлекать в компании стажеров и практикантов.

«В Беларуси отношение к молодым специалистам – это злободневный вопрос, – считает специалист.  – С одной стороны, мы понимаем, а с другой, мы не готовы. Однако, несмотря на все, работодатель понимает, что в эту сторону необходимо идти. Надо привлекать молодые кадры. У молодого цифрового поколения, назовем его так, есть чему поучиться всем другим».

Работа из дома

Эксперты отметили еще один тренд – все больше работников переходят на удаленный формат работы. Иными словами, работодатель управляет, можно так сказать, виртуальными сотрудниками, которые не присутствую в офисе, а находятся дома либо в другой стране.

Очень остро прослеживается эта тенденция в США, где 36% активного населения занято удаленно, но это актуально и для Беларуси, заметила Татьяна Михалевич.

«Если апеллировать, например, к трудовому законодательству, то уже с января следующего года у нас будет такое понятие как «дистанционный трудовой договор», - рассказала она.

«Но надо понимать, здесь есть две стороны медали, – обратила внимание Михалевич. – С одной стороны, мы вроде идем в ногу со временем, да и работодателю это выгодно, он экономит на некоторых вещах, но с другой стороны, такими сотрудниками управлять достаточно сложно, их сложно ориентировать на цели компании».

По словам HR-менеджера компании Nestle, экономический эффект от такого сотрудника на данном этапе, ниже, чем у обычных работников.

«Мы еще не совсем готовы к этому. Удаленная работа во многом связана с самосознанием. Ведь работодатель не знает, что делает его сотрудник: работает или пьет кофе и сидит в соцсетях? – сказала Татьяна Михалевич. – Но мы придем к тому, что будет ставиться задача, дедлайн, и задача должна будет быть выполнена».

В свою очередь Виктория Королева считает, что удаленная работа – это удобно и здесь почти нет ограничений.

Она отметила, что сегодня есть большое число профессий, не связанных с ИТ, и не привязанных к какому-то локальному рынку, поэтому позволяющих работать удаленно.

«И количество этих сфер, когда ты можешь работать удаленно по всему миру, растет», – заключила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок труда во всем мире, в том числе и в Беларуси, стремительно меняется. Эксперты уверяют, что для успешной самореализации и достойного заработка сегодня уже мало...
 
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