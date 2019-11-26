Туркам разрешили не строить отель на площади Якуба Коласа в Минске. И что теперь там может быть?

Источник материала: Tut.by

Власти разрешили турецкому инвестору создать на месте бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа в Минске многофункциональный комплекс вместо запланированного там раньше пятизвездочного отеля. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько источников. На каком свете сейчас этот турецкий проект — в материале.



Здание в 2016 году. Фото: Янина Богданович, TUT.BY

В 2013 году правительство Беларуси поручило Мингорисполкому заключить инвестиционный договор с турецкой компанией по превращению бывшего здания полиграфкомбината имени Якуба Коласа в центре Минска в пятизвездочную гостиницу на 250 номеров. Реализатор проекта — подконтрольная турецкому холдингу «Ирада» компания «Минск Принцесс Отель», которая владеет гостиницей Crown Plaza на Кирова. Но в 2016 году инвестдоговор расторгли по соглашению сторон из-за скопившихся у инвестора штрафных санкций и заключили договор на проектирование и строительство — то есть без льгот.

С того момента дело тоже толком не сдвинулось. «Минск Принцесс Отель» разве что приводил фасады здания в порядок после предписаний местных властей. Кроме того, инвестор продолжительное время искал соинвестора для реализации проекта.



Здание в 2016 году. Фото: Янина Богданович, TUT.BY

Как рассказывают информированные источники, «Минск Принцесс Отель» вел предметные переговоры с одним крупным минским девелопером, но в итоге турок не устроили условия белорусов. Сейчас поиск соинвестора продолжается.

Но более интересно то, что недавно «Минск Принцесс Отель» получил согласие президента на перепрофилирование здания полиграфкомбината не в отель, а в многофункциональный комплекс. То есть теоретически тут может быть и торговля, и офисы.

Отметим, что такой разворот вполне логичен и может привлечь дополнительное внимание потенциальных партнеров. Ведь сейчас в Минске потребность в гостиницах (особенно пятизвездочных) в основном покрыта, а вот качественных офисных площадей не хватает. Поэтому даже в масштабном «Шантэр Хилле» на Победителей здание будущего отеля решили перепрофилировать в бизнес-центр.

Напомним, полиграфкомбинат — не единственный проблемный актив «Минск Принцесс Отеля». Так, власти могут изъять у этой компании здание бывшего кинотеатра «Современник», где турки планировали построить развлекательный комплекс. Но движения на этом объекте нет уже несколько лет.