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Штрафы, рост цен на сигареты и топливо, новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря
Источник материала: Myfin
А1 повысит стоимость тарифных планов
A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.
Как
Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.
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