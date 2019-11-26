Штрафы, рост цен на сигареты и топливо, новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря

A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Какв компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и, сверх включенных в абонентскую плату,г некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».