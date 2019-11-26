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Штрафы, рост цен на сигареты и топливо, новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря

27.11.2019 06:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Штрафы, рост цен на сигареты и топливо, новые поезда: что еще изменится в Беларуси с 1 декабря
фото: Myfin.by

А1 повысит стоимость тарифных планов

A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания физлиц и юрлиц по некоторым тарифным планам.

Как сообщили в компании, с расширением объема предоставляемых услуг изменится и стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. Также изменения коснутся стоимости опций «Безлимитные звонки во все сети», «Безлимитный интернет» на архивных тарифных планах линеек «Комфорт» и «Комфорт+».

Изменятся с декабря и условия обслуживания корпоративных клиентов.

 
 
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