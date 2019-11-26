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«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

27.11.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

В домах №1 и №2 премиального жилого комплекса «Парк Челюскинцев» в эти дни – акция на продажу квартир по беспрецедентно выгодной цене. И у тех, кто мечтал о жилье в центре столицы у границ огромного парка, это предложение вызвало огромный интерес. Тем более, что именно сейчас «Парк Челюскинцев» подарил стране сногсшибательную новость: здесь собираются построить лучший детский сад Европы!

По приглашению компании «Дана Холдингз» Минск посетил знаменитый японский архитектор Такахару Тезука – сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира. Г-н Тезука получил интересное деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев». Такахару Тезука - пожалуй, самый авторитетный международный специалист по проектированию зданий под детские учреждения.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета

Его детский сад «Фудзи» в Татикаве был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Гуру архитектуры, который, к слову, высоко оценил уровень проектов, реализуемых в Минске девелопером, предложением заинтересовался. И даже провел лекцию для проектировщиков компании, пообещав в следующий приезд встретиться со студентами архитектурного факультета Белорусского национального технического университета.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Такахару Тезука получил от известного застройщика компании «Дана Холдингз» деловое предложение – спроектировать детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев»

Согласитесь, еще одна весомая «фишка» для премиального комплекса «Парк Челюскинцев» – получить в своем составе детский сад, которому нет равных в Европе!

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

В составе премиального комплекса «Парк Челюскинцев» будет детский сад, которому нет равных в Европе!

А главный аргумент в пользу комплекса «Парк Челюскинцев» – все же его соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада. Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Это свежий воздух и пение птиц, это прогулки по тенистым аллеям и общение с забавными белками буквально во дворе своего дома! Это жизнь в центре города - но с уютом загородного поселка!

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Главный аргумент в пользу комплекса «Парк Челюскинцев» – соседство с безбрежным зеленым массивом парка и Ботанического сада

При этом все нужное для активной городской жизни – буквально в шаговой доступности. Две станции метро и главная магистраль столицы - проспект Независимости. А еще – школы и поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Все дома комплекса «Парк Челюскинцев» – это жилье комфорт-класса, в котором есть все, что требуют современные стандарты городского домостроения.

Квартиры свободной планировки - это реализация именно ваших желаний по обустройству своего жилья. И количество комнат, и их размер хозяева определяют сами!

Панорамное остекление с золотистой тонировкой - это солнечный свет и воздух во всех квартирах.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Скоростные бесшумные лифты OTIS – это мгновенный подъем на самый высокий этаж.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дизайнерские лобби – это «лицо» всего дома. Входить в здание с такой парадной приятно всем – и жителям, и их гостям. Стойка консьержа, зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша и местом, где можно помыть лапы домашним животным, байк-бокс, где можно оставить детскую коляску или велосипед – это особый уровень комфорта.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

Безбарьерная среда – для комфорта мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями на входе в дома предусмотрены удобные пандусы и подъемные механизмы.

Безопасность и спокойствие – это новейшая система видеонаблюдения и закрытая огороженная территория, на которой предусмотрены удобные парковочные места.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Широкие бизнес-возможности – ведь на первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения для будущих кафе, салонов красоты, магазинов и других объектов сферы услуг.

«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры

На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения

И весь этот набор достоинств жилого комплекса «Парк Челюскинцев» сегодня можно приобрести по акции!

Покупателям доступны различные варианты финансирования покупки:

– только до конца года можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно!

выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами

Все подробности акции - в отделе продаж застройщика «Дана Холдингз» и на сайте bir.by. Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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