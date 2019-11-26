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Даниэль Видмар: пока мы будем производить в Беларуси кузовы, а потом планируем автобусы в полном цикле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Швейцарский бизнес заинтересован в совместных проектах с Беларусью в IT-сфере, банковском секторе и фармацевтике. Эти темы 26 ноября обсуждались на деловом совете двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия в нем в Минск прибыли несколько десятков топ-менеджеров крупнейших компаний королевства. Судя по атмосфере в зале, наш бизнес-климат благоприятен для деловых отношений. Одна из компаний уже стала резидентом «Великого камня», формируется и пакет контрактов между партнерами.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Швейцарская компания Hess пришла в парк, чтобы производить пассажирский электротранспорт с прицелом на экспорт. Продукция полностью «эко» – никаких выбросов и шума, а значит, в европейском тренде. Чтобы не упускать спрос, полный цикл производства планируют запустить уже через год, а дальше – набирать обороты и расширять географию.
Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG:
К слову, это уже третий резидент «Великого камня» с «королевскими корнями». И это самое крупное страновое представительство после традиционных партнеров – Китая и России.
Такой интерес швейцарского бизнеса к Беларуси объясняется просто: перспективы пересекаются, оба государства нацелены на high technology. Швейцария почти 10 лет подряд признается страной-лидером в инновациях, а Беларусь все чаще включают в топы производителей мобильных приложений и экспорта айти-услуг.
Не удивительно, что одним из пунктов в маршруте бизнесменов стал наш Парк высоких технологий. 90 % производимого программного обеспечения его идет на экспорт, и в основном в страны западного мира.
Петер Шпулер, председатель административного совета, владелец компании Stadler Rail Group:
Сегодня глава всемирно известной железнодорожной империи, чье состояние оценивают в 2 миллиарда долларов, лично возглавил делегацию топ-менеджеров 30 ведущих компаний Швейцарии, чтобы своим примером показать: Беларусь надежный партнер. И завод в Фаниполе – живое тому подтверждение, он самый современный в группе компаний Stadler.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
О двустороннем интересе Беларуси и Швейцарии красноречиво говорят цифры. Только в 2019 году товарооборот увеличился на 40 %, и деловые партнеры уверены – это только начало. Среди общих сфер интересов – логистика, айти, фармацевтика и банковский сектор. А значит, в ближайшее время можно ожидать подписания новых контрактов.
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Даниэль Видмар: пока мы будем производить в Беларуси кузовы, а потом планируем автобусы в полном цикле
Новости Беларуси. Швейцарский бизнес заинтересован в совместных проектах с Беларусью в IT-сфере, банковском секторе и фармацевтике. Эти темы 26 ноября обсуждались...
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