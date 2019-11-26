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Средняя школа №19 города Минска отмечает вековой юбилей
27.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вековой опыт. Ученики и педагоги одной из самых известных школ Минска – №19 - принимают поздравления. Ей исполнилось ровно сто лет, передает телеканал «МИР 24».
Школа давно считается кузницей математиков, учёных и профессоров. Звание одной из лучших она носила и в советское время, и в годы независимости Беларуси. Сегодня там учится тысяча человек.
«Важно не только сохранить те традиции, которые были в школе, но, безусловно, их преумножить. Чтобы результативность у нас была на высоком уровне. И хочу, наверное, похвастаться, что за последние шесть лет наше учреждение образования входит в тройку лучших учреждений образования города Минска», – рассказала Алла Жуковская, директор средней школы №19.
Заведение носит имя классика белорусской литературы
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В последние шесть лет средняя школа №19 входит в тройку лучших учреждений образования города Минска.
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