ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя школа №19 города Минска отмечает вековой юбилей

27.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вековой опыт. Ученики и педагоги одной из самых известных школ Минска – №19 - принимают поздравления. Ей исполнилось ровно сто лет, передает телеканал «МИР 24».

Школа давно считается кузницей математиков, учёных и профессоров. Звание одной из лучших она носила и в советское время, и в годы независимости Беларуси. Сегодня там учится тысяча человек.

«Важно не только сохранить те традиции, которые были в школе, но, безусловно, их преумножить. Чтобы результативность у нас была на высоком уровне. И хочу, наверное, похвастаться, что за последние шесть лет наше учреждение образования входит в тройку лучших учреждений образования города Минска», – рассказала Алла Жуковская, директор средней школы №19.

Заведение носит имя классика белорусской литературы Янки Купалы. При школе открыт музей поэта и памятный знак.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние шесть лет средняя школа №19 входит в тройку лучших учреждений образования города Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Парк Челюскинцев»: детский сад из Японии и акция на квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • черные кеды женские с белой подошвой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика