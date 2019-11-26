Ставки утильсбора в России увеличиваются. Подорожают ли автомобили у нас

Источник материала: Tut.by

В России с начала 2020 года увеличивают ставки утильсбора на легковые автомобили, причем по отдельным категориям — более, чем в два раза. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства РФ . Чем это грозит белорусским покупателям новых автомобилей?



Фото: Павел Мурашко

Наиболее высокий рост ставок отмечается в сегменте автомобилей с объемом двигателя от 3,5 литра — 145%. В популярном сегменте от 1 до 2 литров ставка утильсбора увеличится на 112,4%.

По словам Сергея Вариводы, заместителя председателя БАА, повышение ставок утильсбора скажется на ценах, но не для всех марок и моделей.

— Дело в том, что те машины, которые поступают в Беларусь в режиме реэкспорта — ввозятся в Россию, растамаживаются и потом направляются в Беларусь — не подлежат обложению утильсбором при ввозе. Поэтому изменения ставок утильсбора на этой категории авто не скажется. Дилеры этих марок уплачивают утильсбор по белорусским ставкам, которые пока не меняются. А вот в стране ввоза цены существенно подрастут.

Российские автозаводы, как правило, работают в режиме промышленной сборки или по СПИКам (специальным инвестиционным контрактам). Такие производства получают из бюджета РФ так называемые промышленные субсидии, которые являются формой компенсации утильсбора. Для таких автопроизводителей баланс тоже не меняется.

— Соответственно, повышение ставок российского утильсбора скажется только на тех, кто не имеет доступа к промышленным субсидиям. Они вынуждены платить утильсбор, и он им не возмещается. Поэтому эти затраты приходится возмещать повышением цен. Таковых производителей немного, но они есть.

Большая часть автомобилей из РФ, которые продаются на нашем рынке, как раз производятся заводами, работающими по СПИК или в режиме промышленной сборки до конца 2020 года. Соответственно, ожидать резкого увеличения цен в целом по рынку не стоит.

— Внутренний белорусский рынок более чувствителен к национальным ставкам утильсбора. И в этой связи куда более интересной будет реакция нашего правительства на повышение ставок утильсбора в РФ. Последний раз ставки были проиндексированы на уровень двухлетней инфляции, и на этом пока все. Хотя бизнес предлагал повысить барьеры для ввоза «бэушек» из Российской Федерации, в первую очередь, физическими лицами. По моим расчетам, в прошлом году это было около 30 тысяч авто. И совершенно непонятно, зачем в стране нужен такой импорт? Для его минимизации целесообразно было бы повысить ставку утильсбора для физлиц на ввозимые с территории Евразийского союза авто. Однако вряд ли сейчас правительство на это решится, опасаясь зеркальных мер со стороны российских властей. Утильсбор — оружие обоюдоострое.