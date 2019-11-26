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В Минске могут изменить нормы потребления воды

27.11.2019 07:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске могут изменить нормы потребления воды
Фото из открытых источников

По словам начальника центра по расчету с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Василия Ананича, существующие нормы не отвечают точности и полноте учета расхода воды. Поэтому есть необходимость их изменить.

Для оказания жилищно-коммунальных услуг и технического обслуживания в жилом фонде действующий норматив 12 л на 1 кв. м предлагается снизить в 4 раза — до 3 л на 1 кв.м., сообщает  агентство «Минск-Новости».

Для субъектов хозяйствования годовые начисления за воду будут уменьшены примерно на 620 тыс. рублей. 

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Теги: Минск
 
 
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В столице действуют старые нормы потребления воды, которые были установлены еще в 2003 году.
 
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