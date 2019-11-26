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«Любовь приносит боль, а секс может убить». Секс-блогер о том, почему женщины веками боялись секса

27.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маша Дарманская, секс-блогер, чей аккаунт в инстаграме регулярно попадает в подборки Wonderzine, Cosmopolitan, Tjournal и Lady.mail.ru о лучших блогерах, пишущих о сексе в русскоязычном интернете, опубликовала честный пост о женской боли во время секса и объяснила, почему так происходит.

— Невозможно говорить о женском счастье в сексе, игнорируя большую многовековую норму женской боли, дозу которой мы получаем до сих пор, с заверениями, что «так устроен мир».

Понимаю, что публикации на такую тему не хочется лайкать. Но может быть благодаря вашей активности этот пост увидят те, кому он по-настоящему нужен. ⠀
Согласно исследованиям, 30% женщин сообщают о боли во время вагинального секса, 72% — во время анального. И большинство из них не говорят об этом партнеру.

В большой англоязычной базе данных медицинских научных публикаций PubMed лежит 393 клинических исследования диспареунии. Вагинизм — 10. Вульводиния — 43. Эректильная дисфункция — 1,954. Клинических исследований о мужском сексуальном удовольствии в 5 раз больше, чем о женской боли в сексе!

Считается, что для одной стороны этой сделки терпеть для наслаждения другой — это естественно: мол, «так устроен мир».

С самого детства девочек приучают видеть свое счастье в удовольствии, которое испытывают другие при общении с ними. И это цинично называется «истинной женственностью».⠀

Нас специально учат не реагировать на телесные неудобства, особенно если мы хотим быть сексуально «значимыми». Секс-бомбы носят утягивающую неудобную одежду, высокие каблуки, терпят болезненные «процедуры красоты». Мужчина считается привлекательным в комфортной одежде и обуви или даже с помятым лицом, правда? В конце концов, ему не нужно выдирать волосы из гениталий, чтобы его тело сочли «достаточно услаждающим взгляд»

Народная легенда гласит, что «лишаться девственности» больно. Благодаря негативным ожиданиям, отсутствию информации, неумелым действиям первый секс и правда часто оказывается неприятным опытом. А если больно было первый, второй, третий раз? Так ли уж странно будет продолжать терпеть дискомфорт и дальше? Так ли странно будет не уйти, если действия партнера не нравятся?

С начала времен и почти до 1960-х сам факт принадлежности к женскому полу означал боль.

Из-за послеродовой горячки и осложнений роды были очень болезненны, пока в 1860-х не изобрели хлороформ, и смертельно опасны до появления антисептических средств. Но и после этого секс был риском из-за ненадежности контрацепции и нелегальности абортов. Декриминализация абортов произошла в 1955 году. В начале 1970-х хоть и в дефиците, но в СССР появились противозачаточные таблетки — средство контрацепции, которое женщина контролировала сама.

Веками женщины знали: любовь приносит боль, а секс может убить. Сегодня мы живем в другом мире, но носим в себе те же бабушкины заветы, которые отравляют не только секс, но и жизнь в целом. Часто мы не осознаем, какие «народные мудрости» записаны на нашей подкорке и командуют нашими действиями и бездействиями.


Это фото — результат моего опроса в инстаграме. Советую показать его всем вашим знакомым гетеросексуальным мужчинам. Для читательниц моего блога, как и для женщин, участвовавших в аналогичном исследовании профессора Мичиганского университета Сары МакКлеланд (Sara McClelland), понятие плохого секса включает негативные чувства и боль. Для мужчин же плохой секс — это неудовлетворительный сексуальный результат, они, в отличие от женщин, никогда не представляют себе болезненные сценарии.

 
 
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Мария Дарманская, секс-блогер, чей аккаунт в инстаграме регулярно попадает в подборки Wonderzine, Cosmopolitan, Tjournal и Lady.mail.ru о лучших блогерах, пишущих о сексе в...
 
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