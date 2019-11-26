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«Любовь приносит боль, а секс может убить». Секс-блогер о том, почему женщины веками боялись секса
Источник материала: Tut.by
— Невозможно говорить о женском счастье в сексе, игнорируя большую многовековую норму женской боли, дозу которой мы получаем до сих пор, с заверениями, что «так устроен мир».
Понимаю, что публикации на такую тему не хочется лайкать. Но может быть благодаря вашей активности этот пост увидят те, кому он по-настоящему нужен. ⠀
Нас специально учат не реагировать на телесные неудобства, особенно если мы хотим быть сексуально «значимыми». Секс-бомбы носят утягивающую неудобную одежду, высокие каблуки, терпят болезненные «процедуры красоты». Мужчина считается привлекательным в комфортной одежде и обуви или даже с помятым лицом, правда? В конце концов, ему не нужно выдирать волосы из гениталий, чтобы его тело сочли «достаточно услаждающим взгляд»
Из-за послеродовой горячки и осложнений роды были очень болезненны, пока в 1860-х не изобрели хлороформ, и смертельно опасны до появления антисептических средств. Но и после этого секс был риском из-за ненадежности контрацепции и нелегальности абортов. Декриминализация абортов произошла в 1955 году. В начале 1970-х хоть и в дефиците, но в СССР появились противозачаточные таблетки — средство контрацепции, которое женщина контролировала сама.
Веками женщины знали: любовь приносит боль, а секс может убить. Сегодня мы живем в другом мире, но носим в себе те же бабушкины заветы, которые отравляют не только секс, но и жизнь в целом. Часто мы не осознаем, какие «народные мудрости» записаны на нашей подкорке и командуют нашими действиями и бездействиями.
Это фото — результат моего опроса в инстаграме. Советую показать его всем вашим знакомым гетеросексуальным мужчинам. Для читательниц моего блога, как и для женщин, участвовавших в аналогичном исследовании профессора Мичиганского университета Сары МакКлеланд (Sara McClelland), понятие плохого секса включает негативные чувства и боль. Для мужчин же плохой секс — это неудовлетворительный сексуальный результат, они, в отличие от женщин, никогда не представляют себе болезненные сценарии.
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