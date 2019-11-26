ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

29 ноября в районной больнице состоится «горячая линия» посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомом

27.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

29 ноября в районной больнице состоится «горячая линия» посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомом

В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 29 ноября с 11.00 до 12.00 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет проводится «горячая линия» с районным инфекционистом Ольгой Махановой по телефону 7-64-93.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 29 ноября с 11.00 до 12.00 на базе УЗ "Буда-Кошелевская ЦРБ" будет... ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любовь приносит боль, а секс может убить». Секс-блогер о том, почему женщины веками боялись секса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика