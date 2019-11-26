В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 29 ноября с 11.00 до 12.00 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет проводится «горячая линия» с районным инфекционистом Ольгой Махановой по телефону 7-64-93.
|
29 ноября в районной больнице состоится «горячая линия» посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомом
27.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 29 ноября с 11.00 до 12.00 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет проводится «горячая линия» с районным инфекционистом Ольгой Махановой по телефону 7-64-93.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября в районной больнице состоится «горячая линия» посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДомом
В рамках проведения Единого дня здоровья, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 29 ноября с 11.00 до 12.00 на базе УЗ "Буда-Кошелевская ЦРБ" будет... ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)