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Визовый режим с ЕС может быть упрощен до конца года

27.11.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Визовый режим с ЕС может быть упрощен до конца года
newtravel.su

По словам главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил.

«Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на дипломата.

В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. 

Визовый режим с ЕС может быть упрощен до конца года
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Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и о реадмиссии могут быть подписаны до конца 2019 года.
 
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