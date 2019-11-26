Визовый режим с ЕС может быть упрощен до конца года

По словам главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил.

«Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на дипломата.

В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом.

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