9 фраз мужчин, которые приводят женщин в бешенство

Источник материала: Tut.by

Недавно мы вспоминали женские фразы, от которых мужчинам хочется сбежать далеко и надолго. Но если вы думаете, что они сами просто лапочки и никогда не бесят противоположный пол, то вы ошиблись. Мы опросили несколько женщин и составили топ фраз, от которых у девушек прямо-таки трясутся руки и закатываются глаза.



Фото: burst.shopify.com

1. «Не е*и мозги»

Во-первых, это грубо. Во-вторых, если вы можете позволить себе сказать такое своей женщине, то она наверняка задумается, насколько вы ее уважаете и цените. А значит — любите. Девушка с нормальной самооценкой, конечно, от вас уйдет. Но сначала все равно пару раз разозлится от такой реакции на свои слова.



Сергей Зизюк. Фото из личного архива

Комментарий психолога:

— Эта фраза — прямое проявление агрессии. И демонстрирует она только то, что сказать больше нечего, аргументы себя исчерпали. Ведь люди, как и животные, прибегают к агрессии, когда защищаются, когда им страшно. Это далеко не самый удачный способ уйти от ответа или избежать неприятного разговора, потому что наверняка вызовет встречную агрессию и только усугубит конфликт.

2. «Ты все не так поняла»

Осторожно: может идти в паре с «это ничего не значит». Причем, как правило, эти фразы не сопровождаются дальнейшим подробным объяснением точки зрения мужчины и попытки дискутировать. Просто женщина «не так поняла» — и точка. Как минимум это обесценивание чужого восприятия и попытка замять проблему. Как максимум в чистом виде газлайтинг — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности.

Комментарий психолога:

— «Не так поняла» — возможно. Тогда есть смысл постараться объяснить, чтобы поняла так. Если, конечно, в этом есть заинтересованность. А если «не так поняла» и на этом всё, то это очередной способ избегания и обесценивание вдобавок. Неудивительно, что женщина слышит в этом «ты глупая, и что-то объяснить тебе — выше моих сил».

3. «Я же это уже делал»

Сюда же: «я же уже на 8 Марта дарил цветы, «мы же ходили на Новый год в ресторан». Конечно, женщины порой сами ведут себя так, что не хочется делать для них ничего приятного. Но ведь если ваша половинка намекает вам, что ей не хватает «общепринятой романтики», это значит, что ее действительно не хватает, а не она забыла о чем-то. Напоминать о достижениях прошлых лет — это не выход. Объясним на примере. Представьте, что вы хотите свою женщину, а она вам говорит: «Мы же уже занимались сексом на прошлой неделе». Вы звучите примерно так же.



Фото: burst.shopify.com

Комментарий психолога:

— Потребности имеют такое свойство, как цикличность. То есть нельзя поесть впрок, чтобы потом не есть месяц. Потребность во внимании, конечно, другого порядка, но функционирует она по тем же законам. Если женщина попросила что-то больше чем однажды, считайте, что она поделилась инструкцией по своему руководству. И ей будет приятно, если это не останется без внимания. Но все же стоит объяснить мужчине, что некоторые просьбы — это не разовая акция, а пожелание в общем. Тогда за ним остается решение: готов он на это подписаться или нет.

4. «Ну не знаю»

Если женщина спрашивает что-то у мужчины, она делает это не для галочки, а чтобы услышать его мнение. «Ну не знаю» доводит просто до белого каления, потому что иногда создается ощущение, что мужчине все равно на все, что его окружает. «Какую пиццу закажем? — Ну не знаю». «Поедем на машине или возьмем такси? — Ну не знаю». «Ты сможешь заехать в магазин после работы? — Ну не знаю».

Комментарий психолога:

— Здесь возможны несколько вариантов. Первый — женщина обращается с вопросом, и своего решения у нее нет. Если у мужчины его тоже нет — вы раздражаетесь, потому что потребность он не закрыл. Найти того, кто даст гарантии и разделит ответственность — извечная проблема человека. Забудьте, никто не обязан за вас решать. Второй вариант — у вас есть свое видение вопроса, и вы спрашиваете мнение мужчины, чтобы найти решение, удовлетворяющее обоих. Но для него и правда могут быть непринципиальны некоторые моменты, это нормально. В таком случае вы вольны сделать выбор самостоятельно, за это он вас вряд ли упрекнет.

5. «Да-да, я все понял»…

…и через пять минут вопрос: «Ой, подожди. Что ты сказала?» — или даже еще хуже: «Ты мне такого не говорила». Ну как не говорила? Не стоит обвинять других в своей собственной забывчивости и делать из женщины дурочку. К тому же это просто банально обидно: ощущение, что тебя вообще не хотят слушать и просто закидывают отговорками, чтобы ты быстрее ушла. Разве это уважение к партнеру?



Фото: burst.shopify.com

Комментарий психолога:

— Такие ситуации чаще случаются не столько из-за формального отношения к партнеру, сколько из-за быстрого ритма жизни, больших объемов информации и, как следствие, рассеянности. Это всё объясняет, но, тем не менее, может быть довольно неприятно, даже если в момент разговора мужчина параллельно занят чем-то еще. В таком случае есть смысл или на время отложить дела и закончить разговор, или отложить разговор и закончить дела.

6. «Я сейчас докурю и сделаю»

Разумеется, это не делается больше никогда. Тоже из серии пустых отговорок «лишь бы она заткнулась». Хотя можно было конструктивно объяснить своей половинке, почему конкретно ты не сможешь выполнить ее поручение прямо сейчас. Разновидностью этой «болезни» является фраза «я хотел сделать, но не успел» — выбор настоящих мужчин, когда страшно признаться своей женщине, что ты просто забыл ее просьбу.

Комментарий психолога:

— Если мужчина соглашается на просьбу, но со своими условиями — это одно. Их важно четко оговорить, а за вами остается право принять эти условия или искать другое решение, без его помощи. И совсем другое, если он соглашается и в итоге не делает. В таком случае это, по сути, это обман. И реакция на него соответствующая.

7. «Где мой телефон? Где мои штаны?»

«Как??? Ты не видела!!!» — обычно фраза еще дополняется такой концовкой. Да, во многих семьях домашним хозяйством занимается женщина, и действительно она может лучше знать, где, например, у нее стоит терка для капусты или маленькая кастрюлька с ручкой. Но вот где штаны мужчины стоит помнить самому мужчине — женщина все-таки не мамочка и одевать-обувать вас не собирается. К тому же со стороны такие вопросы выглядят как банальная инфантильность, нытье и лень, что не красит вообще никого — ни парней, ни девушек.



Фото: jeshoots.com

Комментарий психолога:

— К сожалению, на практике выходит, что почву для таких фраз сами же женщины и создают, стараясь все контролировать под видом заботы. Со временем это воспринимается мужчинами как должное, и они с удовольствием этим злоупотребляют. Выход довольно простой: хотите исправить ситуацию — перестаньте ее подкреплять.

8. «Такие разговоры для меня стресс»

Сначала мамы вкладывают в головы мальчиков, что «разговоры про отношения» — не для «настоящих мужиков», а потом сами страдают от тех, кто на любую попытку что-то обсудить заводит песню про стресс. Когда уже мужчины осознают, что стресса будет гораздо меньше, если проблему обсудить один раз?

Комментарий психолога:

— В общем-то, вся жизнь и есть стресс, но это не повод, чтобы закрыться дома. С разговорами также. Их избегание и ссылки на стресс — лишь способ уйти от неприятной ситуации. И способ достаточно инфантильный. Разговор бы не состоялся, если бы для него не было оснований. Но игнорирование проблемы не означает, что она пропадет сама собой.

9. «Ты не поймешь»

Каждому, кто любит повторять это, стоит выдавать значок «Сексист года». Скорее всего, дело просто в том, что мужчине лень разговаривать на эту тему. Но почему бы так и не сказать, а не прикрываться уровнем интеллекта женщины? Это возмутительно.

Комментарий психолога:

— Эта фраза действительно обесценивает и демонстрирует превосходство над другим человеком. Ведь обвинить кого-то в несостоятельности гораздо проще, чем приложить усилие.

Вместо бонуса: даже не фраза — просто молчание

Известная тема про мультизадачность: женщинам это дано, мужчинам — нет. И, мол, если мужчина думает, то трогать его не стоит — его мозг уже перегружен. Проблема, когда «фаза молчания» наступает прямо посреди диалога. Ты в недоумении: это что, конец диалога? Услышал ли он меня? Что-то изменится? Он воспринял информацию? Но после любого подобного вопроса мужчина может еще и психануть: «Я думаю, что тебе ответить, поэтому молчу!» Как отключить этот «баг» — непонятно.



Фото: picjumbo.com

Комментарий психолога:

— Некоторым людям действительно нужно больше времени, чтобы сформировать решение. С этим ничего не поделать, запаситесь терпением. Лучше получить хорошо обдуманный ответ, чем импульсивный. И хорошо, если вам говорят, что молчание — это пауза подумать. Гораздо хуже, когда молчание никак не объясняется. В таком случае это прямая манипуляция.