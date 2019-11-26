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В Беларуси собираются расширить безвизовые зоны

27.11.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси собираются расширить безвизовые зоны. Упрощенный въезд для иностранцев будет происходить также через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, "безвизовый режим — очень важное решение, которое принято", сообщает БЕЛТА.

Как известно, на сегодняшний день иностранцы из 80 стран мира могут приехать в нашу страну без визы через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней, а через Гродненский и Брестский регионы — в туристических целях до 15 суток. Безвизовый режим "на коротком промежутке времени" дает "серьезный эффект", подчеркивает министр экономики.
 
Крутой сообщил, что правительство Беларуси рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси собираются расширить безвизовые зоны. Упрощенный въезд для иностранцев будет происходить также через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.
 
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