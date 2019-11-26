ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем заместитель главного идеолога Могилевской области ездит на пророссийские форумы?

27.11.2019 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Татьяна Меньшикова была замечена в Смоленске на мероприятии среди одиозных «русскомирцев» и шовинистов.

В середине ноября в Смоленске прошел всероссийский историко-образовательный форум студентов «Парад эпох». Его целью организаторы назвали «развитие и укрепление основ патриотического воспитания, стимулирование у молодежи интереса к изучению военно-исторического наследия России». Лучше всего суть события демонстрируют фото, на котором молодые люди изучают оружие, пишет MSPRING.ONLINE.





По какой-то причине изучать российское военно-историческое наследие поехала заместитель начальника Главного Управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского областного исполнительного комитета Татьяна Меньшикова. В могилёвской прессе обоснование её визиту найти не удалось, но смоленское отделение Российского союза молодёжи (РСМ) постфактум всегда раскрывает карты – именно она там представляла Могилёв.

Напомним, скандальная история случилась с Татьяной Меньшиковой полтора месяца назад. Тогда она подписалась под проведением в Могилёве форума спортивно-патриотических клубов, а в итоге участники мероприятия фотографировались с перевёрнутыми вверх ногами государственными флагами Республики Беларусь

В Смоленске компанию зампреду управления по идеологии облисполкома составили одиозные представители «русского мира» из оргкомитета по созданию в Беларуси пророссийского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов и координатор этого формирования по Могилёвской области Николай Рахманов. Последний родом из Осиповичей и к нему в будущем надо бы присмотреться поближе – Рахманов закончил чешскую школу личной безопасности, работал охранником, профессионально преподавал единоборства.

Учредительный съезд этого движения был проведён лишь в июне нынешнего года, что говорит о вероятной запоздавшей финансовой поддержке этой инициативы со стороны России.



Форум же «Парад эпох» проводился с 15 по 16 ноября в рамках федеральной госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Партнёрами мероприятия выступили Верхнеднепровский военно-спортивный клуб «ВДВ» и КУОС «Вымпел-Смоленск», профессионально занимающиеся военной подготовкой и идеологической накачкой подростков.

Известно, что от Беларуси участие в форуме также принимали функционеры БРСМ и председатель Военно-патриотического клуба «Патриот» (не путать с пробелорусскими спортивными клубами «Патриот» из Бобруйска и Минска) Валерий Перевозчиков. Молодые ребята здесь знакомились с минами и взрывчаткой.



В первый день форума прошла конференция «Великие российские реформаторы: история и современность», а ключевой составляющей стала встреча участников с вице-президентом Ассоциации ветеранов группы «Вымпел», ветераном Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, полковником запаса Владимиром Силантьевым. Он учил, как нужно работать с молодёжью и какую стратегию нужно выбрать для работы со студентами.

Для справки: Группа «Вымпел» была создана в 1981 году в составе управления «С» (нелегальная разведка) Первого главного управления и была предназначена для проведения специальных операций за пределами СССР. Современное название группы «Вымпел» — Управление «В» ЦСН ФСБ России. Изначально задачей группы «Вымпел» были диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией, осуществление государственных переворотов за рубежом. По некоторым сведениям, Управление «В» ЦСН ФСБ России принимало участие в операции по присоединению Крыма к России и в военной операции России в Сирии.

Также стоит обратить внимание на интервью руководителя смоленского отделения РСМ Евгения Захаренкова, данное российским СМИ в преддверии форума. Он анонсировал, что после форума, уже в декабре будет создан Молодёжный совет приграничных регионов России и Беларуси («Совет шести регионов»). В следующем году в Смоленске пройдет первый Форум молодых лидеров приграничных регионов, а позже будет проведена серия образовательных школ и слетов для молодых лидеров приграничных территорий России и Беларуси.

Но и это ещё не всё. Как удалось выяснить MSPRING.ONLINE, на 5-7 декабря в Смоленске назначена «Школа молодых управленцев Союзного государства России и Беларуси». Её готовит смоленское Агентство интеграционных инициатив, партнёрство которому Татьяна Меньшикова обещала на долгие годы вперёд.


Татьяна Меньшикова

Целевая группа — активисты молодежных парламентов, студенты и выпускники факультетов управления, экономических и юридических специальностей. Регистрация только по предварительной записи. Специально для участников из России и Беларуси готовятся лекции о роли Союзного государства и перспективах его развития, мастер-классы и тренинги в сфере международного сотрудничества и российско-белорусских отношений. Среди тем — нетворкинг, журналистика, информационные войны и проектная деятельность.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Меньшикова была замечена в Смоленске на мероприятии среди одиозных «русскомирцев» и шовинистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве экс-кандидат в депутаты доказал фееричную ошибку участковой комиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика