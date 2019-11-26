Зачем заместитель главного идеолога Могилевской области ездит на пророссийские форумы?

MSPRING.ONLINE . В середине ноября в Смоленске прошел всероссийский историко-образовательный форум студентов «Парад эпох». Его целью организаторы назвали «развитие и укрепление основ патриотического воспитания, стимулирование у молодежи интереса к изучению военно-исторического наследия России». Лучше всего суть события демонстрируют фото, на котором молодые люди изучают оружие, пишет





















По какой-то причине изучать российское военно-историческое наследие поехала заместитель начальника Главного Управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского областного исполнительного комитета Татьяна Меньшикова. В могилёвской прессе обоснование её визиту найти не удалось, но смоленское отделение Российского союза молодёжи (РСМ) постфактум всегда раскрывает карты – именно она там представляла Могилёв.





Напомним, скандальная история случилась с Татьяной Меньшиковой полтора месяца назад. Тогда она подписалась под проведением в Могилёве форума спортивно-патриотических клубов, а в итоге участники мероприятия фотографировались с перевёрнутыми вверх ногами государственными флагами Республики Беларусь





В Смоленске компанию зампреду управления по идеологии облисполкома составили одиозные представители «русского мира» из оргкомитета по созданию в Беларуси пророссийского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов и координатор этого формирования по Могилёвской области Николай Рахманов. Последний родом из Осиповичей и к нему в будущем надо бы присмотреться поближе – Рахманов закончил чешскую школу личной безопасности, работал охранником, профессионально преподавал единоборства.





Учредительный съезд этого движения был проведён лишь в июне нынешнего года, что говорит о вероятной запоздавшей финансовой поддержке этой инициативы со стороны России.













Форум же «Парад эпох» проводился с 15 по 16 ноября в рамках федеральной госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Партнёрами мероприятия выступили Верхнеднепровский военно-спортивный клуб «ВДВ» и КУОС «Вымпел-Смоленск», профессионально занимающиеся военной подготовкой и идеологической накачкой подростков.





Известно, что от Беларуси участие в форуме также принимали функционеры БРСМ и председатель Военно-патриотического клуба «Патриот» (не путать с пробелорусскими спортивными клубами «Патриот» из Бобруйска и Минска) Валерий Перевозчиков. Молодые ребята здесь знакомились с минами и взрывчаткой.













В первый день форума прошла конференция «Великие российские реформаторы: история и современность», а ключевой составляющей стала встреча участников с вице-президентом Ассоциации ветеранов группы «Вымпел», ветераном Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, полковником запаса Владимиром Силантьевым. Он учил, как нужно работать с молодёжью и какую стратегию нужно выбрать для работы со студентами.





Для справки: Группа «Вымпел» была создана в 1981 году в составе управления «С» (нелегальная разведка) Первого главного управления и была предназначена для проведения специальных операций за пределами СССР. Современное название группы «Вымпел» — Управление «В» ЦСН ФСБ России. Изначально задачей группы «Вымпел» были диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией, осуществление государственных переворотов за рубежом. По некоторым сведениям, Управление «В» ЦСН ФСБ России принимало участие в операции по присоединению Крыма к России и в военной операции России в Сирии.





Также стоит обратить внимание на интервью руководителя смоленского отделения РСМ Евгения Захаренкова, данное российским СМИ в преддверии форума. Он анонсировал, что после форума, уже в декабре будет создан Молодёжный совет приграничных регионов России и Беларуси («Совет шести регионов»). В следующем году в Смоленске пройдет первый Форум молодых лидеров приграничных регионов, а позже будет проведена серия образовательных школ и слетов для молодых лидеров приграничных территорий России и Беларуси.





Но и это ещё не всё. Как удалось выяснить MSPRING.ONLINE, на 5-7 декабря в Смоленске назначена «Школа молодых управленцев Союзного государства России и Беларуси». Её готовит смоленское Агентство интеграционных инициатив, партнёрство которому Татьяна Меньшикова обещала на долгие годы вперёд.









Татьяна Меньшикова





Целевая группа — активисты молодежных парламентов, студенты и выпускники факультетов управления, экономических и юридических специальностей. Регистрация только по предварительной записи. Специально для участников из России и Беларуси готовятся лекции о роли Союзного государства и перспективах его развития, мастер-классы и тренинги в сфере международного сотрудничества и российско-белорусских отношений. Среди тем — нетворкинг, журналистика, информационные войны и проектная деятельность.







