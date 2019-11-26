В Могилеве экс-кандидат в депутаты доказал фееричную ошибку участковой комиссии

mspring.online . Александр Павлов, который баллотировался в депутаты по Могилевскому-Ленинскому округу №84, потребовал пересчета голосов на одном из участков, пишет





Он подал жалобу в окружную избирательную комиссию, поскольку в итоговом протоколе на избирательном участке №11 ему вписали всего лишь 12 голосов. Он предположил, что это – фальсификация:





«На этом же участке находится мой родительский дом, где я прожил 23 года. Тут живут два доверенных лица, родители, соседи, знакомые. В период сбора подписей именно тут было собрано больше всего подписей. Логично, что результат должен был быть выше», — указал Павлов в своей жалобе, которую направил в окружной избирком 20 ноября.





Экс-кандидат потребовал признать результаты подсчёта недействительными и организовать пересчёт голосов под наблюдением одного из его доверенных лиц.





Кроме того, на этом же участке неверно подсчитали голоса за другого экс-кандидата Евгения Глушкова – вместо 644 ему вписали только 507.









Окружная избирательная комиссия (ОИК) на заседании 26 ноября признала ошибку участкового избиркома.





По словам зампредседателя ОИК Татьяны Гришановой, в копии итогового протокола секретарь неверно вписала данные 5 кандидатов из 6.





— Мы неоднократно собирались по вашей [Павлова] жалобе и разбирали её. Мы установили, что секретарь участковой избирательной комиссии №11 допустила техническую ошибку, — заявила Гришанова.





Как заверили члены ОИК, ошибка была установлена почти мгновенно и в окружную комиссию поступили уже верные данные: так, вместо первоначальных 12 голосов у Александра Павлова насчитали 89. Данный факт, как заверила Гришанова, подтвердили трое неназванных наблюдателей.





Однако сам Павлов и наблюдатель от кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Кравченко заявили, что члены участковой комиссии не могли так быстро заметить ошибку и заменить неверный протокол на правильный.





По их словам, члены участковой комиссии №11 быстро разобрались с подсчётом и ничего не пересчитывали, а трёх наблюдателей и вовсе не было.





В ответ члены ОИК назвали утверждения экс-кандидата и правозащитника «голословными». Также они заявили, что председатель и секретарь участкового избиркома уже понесли наказание. Какое – не уточнили. В пересчёте голосов Павлову отказали.





На этом же заседании вынесли решение по жалобе другого экс-кандидата Олега Аксёнова, который требовал аннулировать результаты выборов по округу на основании многочисленных фальсификаций и нарушений.





Окружная комиссия не восприняла доводы Аксёнова и также ему отказала.







