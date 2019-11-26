В Быхове состоялся круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте» состоялся в актовом зале районного Совета депутатов. Мероприятие прошло в рамках мини-проекта «Развитие системы неформального образования взрослых в Быховском районе для устойчивого развития региона».





Участников круглого стола поприветствовал директор Местного фонда развития территорий Быховского района Роман Мельников, сказав, что встреча пройдет в форме открытого диалога, слушатели и тренеры обучающих курсов смогут обменяться мнениями и подвести своеобразные итоги проделанной работы.

Администратор фонда Людмила Дементий отметила, что дополнительное образование взрослых в нашем районе представлено весьма скудно. Вместе с тем, время не стоит на месте, появление новых технологий и тенденций на рынке труда требуют постоянного совершенствования форм обучения взрослого населения.

С сентября по ноябрь группа заинтересованных быховчан прошла обучение по четырем курсам: «Основы предпринимательства», «Основы керамики», «Домашнее цветоводство», «Помощь людям с деменцией». На встрече слушатели и тренеры проведенных занятий обсудили успехи и неудачи реализации этих образовательных программ.

По общему мнению, все удалось. Тренеры смогли систематизировать свои знания, умения и поделиться ими со слушателями. Единственное, чего хотелось бы и тем, и другим, – это продолжения обучения. А это значит, что быховчане на верном пути. Мы хотим получать новые знания и развиваться!

Приятным завершением мероприятия стало вручение участникам курсов свидетельств о прохождении обучения.

Кстати, проект «Развитие системы неформального образования взрослых в Быховском районе для устойчивого развития региона» реализуется в рамках проекта «Профессионализация центров образования взрослых в Европе» при поддержке Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь и содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Екатерина ГУРСКАЯ.