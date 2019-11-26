ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быхове состоялся круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте»

27.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте» состоялся в актовом зале районного Совета депутатов. Мероприятие прошло в рамках мини-проекта «Развитие системы неформального образования взрослых в Быховском районе для устойчивого развития региона».

В Быхове состоялся круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте»

Участников круглого стола поприветствовал директор Местного фонда развития территорий Быховского района Роман Мельников, сказав, что встреча пройдет в форме открытого диалога, слушатели и тренеры обучающих курсов смогут обменяться мнениями и подвести своеобразные итоги проделанной работы.

Администратор фонда Людмила Дементий отметила, что дополнительное образование взрослых в нашем районе представлено весьма скудно. Вместе с тем, время не стоит на месте, появление новых технологий и тенденций на рынке труда требуют постоянного совершенствования форм обучения взрослого населения.

С сентября по ноябрь группа заинтересованных быховчан прошла обучение по четырем курсам: «Основы предпринимательства», «Основы керамики», «Домашнее цветоводство», «Помощь людям с деменцией». На встрече слушатели и тренеры проведенных занятий обсудили успехи и неудачи реализации этих образовательных программ.

По общему мнению, все удалось. Тренеры смогли систематизировать свои знания, умения и поделиться ими со слушателями. Единственное, чего хотелось бы и тем, и другим, – это продолжения обучения. А это значит, что быховчане на верном пути. Мы хотим получать новые знания и развиваться!

Приятным завершением мероприятия стало вручение участникам курсов свидетельств о прохождении обучения.

Кстати, проект «Развитие системы неформального образования взрослых в Быховском районе для устойчивого развития региона» реализуется в рамках проекта «Профессионализация центров образования взрослых в Европе» при поддержке Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь и содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Круглый стол со слушателями образовательных программ «Роль образования в моем личностном и деловом росте» состоялся в актовом зале районного Совета
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Великом камне» появится производство электробусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика