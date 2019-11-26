Быховский психоневрологический дом-интернат занял первое место в республиканском смотре-конкурсе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ухоженные клумбы, аккуратные газоны, малые архитектурные формы… На территории этого социального учреждения всегда образцовый порядок. Недавно хозяйский подход коллектива Быховского психоневрологического дома-интерната отметили на самом высоком уровне. В республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий санаториев, подчиненных Минтруда, и учреждений социального обслуживания ГУСО, расположенному в деревне Ирдица, присуждено первое место.









Награда, безусловно, значительная. Но и далась она не просто. За победой стоит огромная работа всего коллектива. Это подчеркивает директор психоневрологического дома-интерната Зинаида Прокопович: «Без ответственного подхода всех наших специалистов не только к своим должностным обязанностям, но и к общему делу – благоустройству прилегающей территории — не удалось бы достичь такого результата». По словам руководителя, она – лишь модератор, воплощали же идеи в жизнь те, кто работает и проживает в доме-интернате.

К слову, о проживающих. Они тоже внесли свой посильный вклад в наведение порядка. Это один из элементов трудовой терапии. Работали, конечно, строго под руководством штатных специалистов учреждения.

Результат деятельности такого трудового тандема налицо. Новые деревья, кустарники, карликовые горизонтальные хвойные растения еще более «освежили» внушительную по размерам территорию психоневрологического дома-интерната. По-прежнему здесь делают упор на озеленение и цветоводство: оформлены новые газоны, цветочные клумбы, «горки», «рабатки». Вьющиеся растения причудливо огибают фасады зданий и беседки.

Появились на территории и интересные деревянные и металлические скульптурные композиции. Например, мельница и колодец. Все они сконструированы собственными силами.

Для комфортного времяпрепровождения проживающих – садовые качели и пляжные зонты в качестве теневых навесов. Отдых с удобствами, одним словом!

Ратуют в учреждении и за здоровый образ жизни. Для этого здесь даже тропа здоровья «открыта».

В Быховском психоневрологическом доме-интернате рассказывают: идей по благоустройству еще много. А вот раскрывать все тайны здесь пока не торопятся. Говорят: дело лучше любых слов. Думается, результаты труда коллектива порадуют еще не раз!

Алеся ЦАРЕВА.