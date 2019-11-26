КХЛ: минское «Динамо» дома уступило «Адмиралу»

Источник материала: Аргументы и факты

Минчане открыли счёт в матче – на 8-й минуте забросил Андрей Костицын. К 19-й минуте хозяева вели уже с преимуществом в две шайбы (Шейн Принс, 19-я).

Неудачным для «Динамо» получился второй период. Команда позволила сопернику отыграться. Оба гола на счету Маркуса Юнга (29-я и 35-я). Третий тайм победителя не выявил, в овертайме был сильнее «Адмирал» – гол забил Юрий Петров (64-я).

– В первую очередь поздравляю коллегу с победой. Мне понравилось начало матча, мы действовали очень грамотно тактически и терпеливо в некоторых ситуациях. Так мы заставили соперника ошибаться и смогли реализовать эти ошибки, - главный тренер «зубров» Крэйг ВУДКРОФТ прокомментировал итог матча. - В первом периоде играли здорово. В перерыве поговорили с командой и попросили работать больше на льду, понимая, что «Адмирал» прибавит. К сожалению, где-то по пути от раздевалки ко льду мы где-то потеряли этот запал, вышли на лёд и просто остановились. Так соперник получил шанс вернуться в игру, воспользовался им, а при счёте 2:1 стал действовать ещё активнее.

По словам тренера, во втором перерыве наставники поговорили с командой, уточнили, где нужно играть лучше, но получилось то же, что и в первом перерыве.