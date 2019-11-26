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Физкультурно-спортивное учреждение «Эллада-спорт» возглавит новый директор
27.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Директором физкультурно-спортивного учреждения «Эллада-спорт» назначен Ярослав Иванович БОРОДИЧ. Родился в Пинске в 1991 году.
В 2013 году окончил Полесский государственный университет по специальности «Туризм и гостеприимство». Работал транспортировщиком филиала «Спичечная фабрика» ЗАО «ХК «Пинскдрев», методистом ОМЦ районного отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, видеодемонстратором автовидеопередвижки, с 2014 года до назначения на новую должность – инструктором-методистом ФСУ «Эллада-спорт».
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> Директором физкультурно-спортивного учреждения «Эллада-спорт» назначен Ярослав Иванович БОРОДИЧ. Родился в Пинске в 1991 году. В 2013 году окончил Полесский...
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