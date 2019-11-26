В ОАО «Ласицк» Пинского района назначен новый директор

Источник материала: Полесская правда

Директором открытого акционерного общества «Ласицк» назначен Вячеслав Федорович ШЕПЕЛЕВИЧ.

Родился в деревне Плещицы в 1980 году. Учился в Пинском государственном сельскохозяйственном колледже, в 2003 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния». Работал зоотехником колхоза им. Горького, с 2001 года до назначения на новую должность – главным зоотехником ОАО «Лопатино».

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