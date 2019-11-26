ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района

27.11.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского районаДиректором коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Стытычевское» назначен Александр Николаевич ЕПИШКО.

Родился в деревне Тобулки в 1958 году, в 1984 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния». С 1975 года работал на различных должностях в ряде сельскохозяйственных предприятий страны, а также зоотехником отдела гигиены БелНИИ животноводства, начальником управления контроля за работой АПК, лесохозяйственного и природоохранного комплексов КГК Гродненской области. До назначения на новую должность с 2015-го по октябрь 2019 года возглавлял коллектив КСУП «Городокский» Лунинецкого района.

Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
и будьте всегда в курсе событий

Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Директором коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Стытычевское» назначен Александр Николаевич ЕПИШКО. Родился в деревне Тобулки в 1958...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» вело 2:0, но проиграло дома «Адмиралу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика