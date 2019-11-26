Назначен новый директор сельхозпредприятия «Стытычевское» Пинского района

Источник материала: Полесская правда

Директором коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Стытычевское» назначен Александр Николаевич ЕПИШКО.

Родился в деревне Тобулки в 1958 году, в 1984 году окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния». С 1975 года работал на различных должностях в ряде сельскохозяйственных предприятий страны, а также зоотехником отдела гигиены БелНИИ животноводства, начальником управления контроля за работой АПК, лесохозяйственного и природоохранного комплексов КГК Гродненской области. До назначения на новую должность с 2015-го по октябрь 2019 года возглавлял коллектив КСУП «Городокский» Лунинецкого района.

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