Какой увлажнитель воздуха выбрать?

Источник материала: Tut.by

Качество воздуха напрямую отражается на самочувствии человека. Влажность воздуха особенно касается людей, которые проводят рабочий день в закрытом помещении. Зачастую для регулировки температуры в комнате устанавливают кондиционеры, однако их недостаток — высушивание воздуха.

50−60% — рекомендуемая влажность воздуха для человека. Для контроля уровня влажности воздуха используются увлажнители воздуха. Устройство работает круглые сутки, используя только воду.

Базовые характеристики увлажнителей, на которые стоит обратить внимание при покупке

Типы увлажнителей:

Паровой . Процесс увлажнения воздуха больше напоминает кипение воды в чайнике. Вода в устройстве сильно нагревается и начинает испаряться. В результате влажность воздуха повышается. Работает паровой увлажнитель от обычной розетки. Стоит также отметить, что из-за горячего пара температура в помещении может повыситься на несколько градусов.

Отличаются паровые модели увлажнителей небольшими ценами и большой емкостью для воды. В процессе нагревания жидкости все бактерии и микроорганизмы уничтожаются, что является хорошим преимуществом для владельцев оранжерей.

. Процесс увлажнения воздуха больше напоминает кипение воды в чайнике. Вода в устройстве сильно нагревается и начинает испаряться. В результате влажность воздуха повышается. Работает паровой увлажнитель от обычной розетки. Стоит также отметить, что из-за горячего пара температура в помещении может повыситься на несколько градусов. Отличаются небольшими ценами и большой емкостью для воды. В процессе нагревания жидкости все бактерии и микроорганизмы уничтожаются, что является хорошим преимуществом для владельцев оранжерей. Традиционный . Модели с традиционным типом увлажнения работают на основе охладительного процесса. Вода испаряется естественным образом. В конструкции устройства находится губка, которая впитывает в себя всю воду. Вентилятор же направлен в сторону этой губки, что в итоге создает поток влажного воздуха.

Название «традиционный» модели получили не за счет своей популярности десятки лет назад, а в результате традиционного способа увлажнять воздух с помощью полотенца и батареи. Сама же разработка устройства обладает современными решениями.

. работают на основе охладительного процесса. Вода испаряется естественным образом. В конструкции устройства находится губка, которая впитывает в себя всю воду. Вентилятор же направлен в сторону этой губки, что в итоге создает поток влажного воздуха. Название «традиционный» модели получили не за счет своей популярности десятки лет назад, а в результате традиционного способа увлажнять воздух с помощью полотенца и батареи. Сама же разработка устройства обладает современными решениями. Ультразвуковой. В ультразвуковых моделях увлажнителей установлена специальная пластина, которая работает на высоких частотах, что преобразует воду в холодный пар. Испаряется вода через небольшое отверстие. Температура воды сохраняется, а также функционал позволяет регулировать степень охлаждения. Для этого в увлажнители устанавливается гидростат. Преимуществом ультразвуковых моделей является меньший уровень шума, нежели у паровых увлажнителей. Конечно, звук от работающей пластины присутствует, однако привыкнуть к нему можно достаточно быстро. Главный минус устройств — необходимость регулярного ухода. Чтобы вода смягчалась и очищалась, а пластина служила дольше, необходимо периодически покупать сменные наполнители или использовать очищенную воду.

Функционал увлажнителей воздуха

Увлажнители воздуха могут быть оснащены дополнительными функциями:

Гигростат — встроенный механизм, который определяет влажность в помещении и инициирует отключение устройства при достижении указанных параметров.

— встроенный механизм, который определяет влажность в помещении и инициирует отключение устройства при достижении указанных параметров. Ионизация — прибор вырабатывает электроны, которые соединяются с нейтральными молекулами и становятся отрицательными. В результате микроклимат помещения улучшается. При этом воздух ионами не насыщается.

— прибор вырабатывает электроны, которые соединяются с нейтральными молекулами и становятся отрицательными. В результате микроклимат помещения улучшается. При этом воздух ионами не насыщается. УФ лампа — ультрафиолет уничтожает вредные микроорганизмы, которые попадают на фильтр устройства. В итоге испаряемая вода очищается и становится благоприятной для человеческого организма. Сам прибор не светится ультрафиолетом.

— ультрафиолет уничтожает вредные микроорганизмы, которые попадают на фильтр устройства. В итоге испаряемая вода очищается и становится благоприятной для человеческого организма. Сам прибор не светится ультрафиолетом. Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения — механизм позволяет регулировать скорость испарения воды. Это позволяет уменьшить уровень шума или максимально быстро освежить помещение в случае необходимости.

Установка увлажнителя воздуха рекомендуется в любом помещении. Однако офис или комната не сразу приобретут влажность в воздухе. Сначала окружающие вещи начнут впитывать в себя всю влагу, поэтому человеческий организм не сможет ощутить сильных изменений. Для получения результата придется подождать одну-две недели непрерывной работы устройства.

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