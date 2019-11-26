Минское «Динамо» вело 2:0, но проиграло дома «Адмиралу»

SPORT.TUT.BY . «Зубры» отлично начали матч, завладели инициативой и быстро повели со счетом 2:0 благодаря голам Андрея Костицына и Шейна Принса, пишет





Увы, во втором периоде минчане сильно сдали. Подопечные Крэйга Вудкрофта много ошибались, чем дважды воспользовался Маркус Юнг.





Более того, «Адмирал» мог забрасывать и больше, причем в меньшинстве, где «зубры» регулярно допускали обрезки.





Третий период прошел без голов, а в овертайме Юрий Петров принес гостям победу в большинстве.





«Динамо»: Энрот (Тэйлор); Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Евенко — Денисов, А. Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Крыскин — Знахаренко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Дадонов — Китаров — Когалев, Дюков, Дроздов.





«Адмирал»: Олкинуора (Красоткин); Лалонд — Альмквист, Вихарев — Юнг — Бакош; Козловский — Мищенко, Бутузов — Петров — Лисин; Осипов — Бобряшов, Захарчук — Стрельцов — Ломако; Островский — Дьяков, Воронин — Мерескин — Глазачев.

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