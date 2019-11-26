В «Великом камне» появится производство электробусов

По информации пресс-службы правительства «Хесс Грейт Стоун» планирует выйти на полный цикл производства в 2021 году. Здесь будет выпускаться 45-50 кузовов автобусов, а в дальнейшем — порядка 40 электробусов. Вся продукция будет экспортироваться. Электробусы построены на основе батарей. Они будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.



