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В «Великом камне» появится производство электробусов

27.11.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Дочерняя структура швейцарской компании Hess намерена развернуть в парке производство электробусов.

По информации пресс-службы правительства «Хесс Грейт Стоун» планирует выйти на полный цикл производства в 2021 году. Здесь будет выпускаться 45-50 кузовов автобусов, а в дальнейшем — порядка 40 электробусов. Вся продукция будет экспортироваться. Электробусы построены на основе батарей. Они будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Также вчера в парке был открыт типовой производственный корпус В1, пишет reform.by
 
 
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В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Дочерняя структура швейцарской компании Hess намерена развернуть в парке производство...
 
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