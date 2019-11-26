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Полоцкие школьники помогли поймать педофила
Источник материала: Партизан
История произошла в апреле этого года. Три восьмиклассницы гуляли возле реки и в зарослях заметили мужчину с полураздетой девочкой на коленях.
Школьницы подняли тревогу и спугнули мужчину, пишет
Мужчина ушел, но восьмиклассницы решили за ним проследить. Они позвонили знакомым ребятам. Семеро школьников продолжили преследование, один из них позвонил отцу и попросил вызвать милицию. Мужчину задержали с помощью взрослого, установить которого в ходе следствия не удалось.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. В ходе следствия было установлено, что он имеет отношения к такому же преступлению, совершенному в феврале 2017 года в Минском районе. Мужчину будут судить за совершение двух особо тяжких преступлений.
Школьники получили благодарность от руководства Полоцкого РОВД.
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История произошла в апреле этого года. Три восьмиклассницы гуляли возле реки и в зарослях заметили мужчину с полураздетой девочкой на коленях.
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