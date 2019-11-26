Полоцкие школьники помогли поймать педофила

gorod214.by со ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву. Школьницы подняли тревогу и спугнули мужчину, пишетсо ссылкой на официального представителя Полоцкого РОВД Юлию Зайцеву.





Мужчина ушел, но восьмиклассницы решили за ним проследить. Они позвонили знакомым ребятам. Семеро школьников продолжили преследование, один из них позвонил отцу и попросил вызвать милицию. Мужчину задержали с помощью взрослого, установить которого в ходе следствия не удалось.





В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. В ходе следствия было установлено, что он имеет отношения к такому же преступлению, совершенному в феврале 2017 года в Минском районе. Мужчину будут судить за совершение двух особо тяжких преступлений.





Школьники получили благодарность от руководства Полоцкого РОВД.