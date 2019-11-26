Суд вынес приговор убийце голубей в Солигорске

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Первого сентября 2019 года 20-летний К. из Солигорска выпил, после чего поймал семь голубей. На общем балконе двенадцатого этажа многоэтажки он убил птиц и сбросил на пешеходную дорожку.

Суд Солигорского района признан К. виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339-1 УК.