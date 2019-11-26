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Суд вынес приговор убийце голубей в Солигорске

27.11.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Суд вынес приговор убийце голубей в Солигорске
pixabay.com

Первого сентября 2019 года 20-летний К. из Солигорска выпил, после чего поймал семь голубей. На общем балконе двенадцатого этажа многоэтажки он убил птиц и сбросил на пешеходную дорожку.

Суд Солигорского района признан К. виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339-1 УК.

Помимо исправительных работ молодому человеку придется уплатить 99 рублей 73 копейки процессуальных издержек в доход государства, сообщили на сайте Верховного суда Беларуси. 

Суд вынес приговор убийце голубей в Солигорске
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Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 25% заработка в доход государства.
 
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