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Сегодня в Беларуси небольшие осадки и от -6 ночью до +6 днем

27.11.2019 — Разное | Дзяннiца (Щучин)  
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Источник материала: Дзяннiца (Щучин)

Сегодня в Беларуси небольшие осадки и от -6 ночью до +6 днем

В Беларуси в ближайшие дни станет немного теплее, а по юго-западу дневная температура поднимется до +8.

 

В среду 27 ноября по республике ожидается преимущественно облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Ветер юго-восточный, южный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью по стране от 0 до -6, днем от -2 до +3, а по юго-западу +4... +6.

 

В Минске в среду ночью -3, днем около 0
В Гродно -1/+2
В Бресте около 0/+5
В Гомеле -4/около 0
В Могилеве и Витебске -4/-1

По данным многолетних метеонаблюдений, В Минске 27 ноября теплее всего было в 2006 году – плюс 9,4°С, а холоднее всего в 1892 – минус 17,0°С

 

В четверг 28 ноября осадков станет больше. Ночью кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются лишь в отдельных районах, а днем — на большей части территории республики. Ветер юго-восточный, южный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0... -5, днем -2... +4. По юго-западу будет теплее — ночью +1... +3, днем +5... +7.

 
В пятницу 29 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южной четверти 4—9 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -2 по востоку до +5 по западу страны, днем 0... +6, в юго-западных районах до 8 градусов тепла.

 

www.sb.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси в ближайшие дни станет немного теплее, а по юго-западу дневная температура поднимется до +8.   В среду 27 ноября по республике ожидается...
 
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