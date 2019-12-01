|
Сегодня в Беларуси небольшие осадки и от -6 ночью до +6 днем
27.11.2019 — Разное | Дзяннiца (Щучин)
Источник материала: Дзяннiца (Щучин)
В Беларуси в ближайшие дни станет немного теплее, а по юго-западу дневная температура поднимется до +8.
В среду 27 ноября по республике ожидается преимущественно облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег и дождь). Ветер юго-восточный, южный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью по стране от 0 до -6, днем от -2 до +3, а по юго-западу +4... +6.
В четверг 28 ноября осадков станет больше. Ночью кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются лишь в отдельных районах, а днем — на большей части территории республики. Ветер юго-восточный, южный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0... -5, днем -2... +4. По юго-западу будет теплее — ночью +1... +3, днем +5... +7.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в ближайшие дни станет немного теплее, а по юго-западу дневная температура поднимется до +8. В среду 27 ноября по республике ожидается...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты