Источник материала: KYKY

В Амстердаме больше не будет «Квартала красных фонарей». Власти города откажутся от этого термина, который прочно ассоциируется с рынком секс-услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Пресловутое название исчезнет со всех вывесок и уличных указателей. Термин «Квартал красных фонарей» заменит историческое название улицы – «Де Валлен», или просто «центр города».

«Многие партии в городе согласны с тем, что Амстердам не должен рекламировать сферу секс-услуг как достопримечательность, – заявил заместитель мэра Амстердама Виктор Эверхардт во время дебатов. – Термин «Квартал красных фонарей» имеет неправильную коннотацию. Это крайне неудачный выбор [для названия района]. И это оказывает нежелательную побочную реакцию на то, что мы делаем. Поэтому мы прекратим использовать эти слова».

Со слов Эверхардта, местные жители в курсе всех перемен. Вместе с муниципалитетом они принимают активное участие в их обсуждении и реализации. Однако само существование квартала остается под большим вопросом: еще в феврале 2019 года мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать квартал ради удобства. Она предлагала перенести его на окраину города или, например, изменить число окон-витрин – увеличить или уменьшить. По мнению мэра, превращение проституции в туристический центр – это «унизительно».