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Что готовят педагоги центра дополнительного образования детей и молодежи в предновогодние дни?

27.11.2019 — Разное | Родная Нива (Климовичи)  
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Источник материала: Родная Нива (Климовичи)

Чуть больше месяца остается до Нового года. Всеми любимый праздник полон тайн и сюрпризов. Интересно и весело предлагают провести один из предновогодних дней педагоги центра дополнительного образования детей и молодежи.

— Традиционно для маленьких жителей района мы готовим новогодние представления, — рассказывает директор учреждения Регина Алексеенко. — Утренники будут проходить на базе центра. Мы приглашаем к сотрудничеству предприятия и организации района.
20 декабря первая группа ребят отправится в усадьбу Деда Мороза «Лесная сказка». Расположена она в Гусарке. С конца 2015 года там регулярно организуются новогодние представления с многочисленными сказочными персонажами. Вот и на этот раз сценарий праздника уже написан, роли практически выучены, а костюмы сшиты. Гостей мы планируем угощать чаем и сладостями. Оборудуем фотозоны.
Для любителей путешествий наш центр организует поездки в Могилев на спектакль «Алиса в Зазеркалье». Первое из шести представлений запланировано на 19 декабря. В областной центр поедут ребята из начальной, первой, третьей городских школ, Тимоновской сельской школы. В Могилев собираются и дети работников комбината хлебопродуктов. Кстати, спектакль готовят артисты областного центра творчества.

Никифор МИНЧЕНКО.

 
Теги: Могилев
 
 
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Чуть больше месяца остается до Нового года. Всеми любимый праздник полон тайн и сюрпризов. Интересно и весело предлагают провести один из предновогодних...
 
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