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В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека. ВИДЕО

27.11.2019 — Разное | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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Источник материала: Прыдняпроўская ніва (Могилёв)

Водитель и двое пассажиров пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

«26 ноября в 9.50 на 19-м километре автодороги Могилев-Славгород 21-летний житель Быхова, двигаясь на грузопассажирском автомобиле Mercedes-Benz Sprinter в деревне Быстрик Могилевского района, на закруглении дороги влево не справился с управлением, автомобиль занесло и он выехал на полосу встречного движения, потом – на левую обочину, съехал в кювет и врезался в осветительную опору. От удара машина опрокинулась», – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров (могилевчане 48-и и 53-х лет) получили серьезные травмы. Они госпитализированы.

belta.by

 

В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека. ВИДЕО

В Могилевском районе в ДТП пострадали три человека. ВИДЕО

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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