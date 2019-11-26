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Доставку автомобильного топлива по воде тестируют в Беларуси

27.11.2019 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нефтянники тестируют доставку автомобильного топлива по воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его доставляют по железной дороге, автомобилями и по трубопроводам.

Пока тестируют транспортный коридор по реке Припять. Пробная партия дизельного топлива в 350 тонн прошла по маршруту Мозырь – Брест. Теперь посчитают плюсы и минусы, экономику речных поставок топлива. После этого решат – развивать ли направление дальше.

Доставку автомобильного топлива по воде тестируют в Беларуси

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь и Украина будут развивать речной путь доставки грузов до Черного моря. Для этого уже углубили дно Припяти, займутся этой проблемой и на реке Днепр. В ближайшие годы построят порт в Брагинском районе Гомельской области.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники тестируют доставку автомобильного топлива по воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его доставляют по...
 
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