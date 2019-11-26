Доставку автомобильного топлива по воде тестируют в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нефтянники тестируют доставку автомобильного топлива по воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его доставляют по железной дороге, автомобилями и по трубопроводам.

Пока тестируют транспортный коридор по реке Припять. Пробная партия дизельного топлива в 350 тонн прошла по маршруту Мозырь – Брест. Теперь посчитают плюсы и минусы, экономику речных поставок топлива. После этого решат – развивать ли направление дальше.





Напомним, ранее стало известно, что Беларусь и Украина будут развивать речной путь доставки грузов до Черного моря. Для этого уже углубили дно Припяти, займутся этой проблемой и на реке Днепр. В ближайшие годы построят порт в Брагинском районе Гомельской области.