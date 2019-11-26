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В правительстве Беларуси отметили проблемы с экспортом цемента и стекла: какие недостатки в отрасли

27.11.2019 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемы с экспортом цемента и стекла отмечают в правительстве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей. Зачастую используются необоснованные посреднические схемы. Это вызывает понятную озабоченность.

Вопрос повышения эффективности работы в цементной и стекольной промышленности находится на особом контроле главы государства. Ранее Президентом уже были приняты решения о реструктуризации задолженности предприятий обеих отраслей. Но ситуация остается напряженной.

В правительстве Беларуси отметили проблемы с экспортом цемента и стекла: какие недостатки в отрасли

В правительстве Беларуси отметили проблемы с экспортом цемента и стекла: какие недостатки в отрасли

На недостатки в работе обратили внимание и в Комитете госконтроля. С одной стороны, введение антидемпинговых пошлин привело к тому, что с июля мы не поставляем цемент в Украину. Переключились на другие рынки. В то же время новые виды продукции белорусские цементные заводы представят только в 2020 году. А предприятию «Гомельстекло» нужно правильно выстроить маркетинг. Соседи запустили несколько новых линий. С этим связывают переизбыток продукции и проблемы со сбытом на предприятии.

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Новости Беларуси. Проблемы с экспортом цемента и стекла отмечают в правительстве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обеспечивается полная...
 
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