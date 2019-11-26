Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

dw.com . Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранить Россию от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Только подобный решительный ответ способен привлечь внимание России и изменить ее поведение", а также защитить "будущие поколения российских атлетов", говорится в заявлении Тайгарта, опубликованном во вторник, 26 ноября, сообщает





По словам главы USADA, Россия "продолжает бравировать" нарушением антидопинговых правил. Подобному поведению необходимо противостоять в соответствии с олимпийскими правилами и ценностями, подчеркнул он.





В WADA рекомендуют отстранить РФ от международных соревнований





Комитет WADA по соответствию (CRC) 25 ноября рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Эксперты пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных Московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть положительные тесты на допинг. Если на заседании 9 декабря рекомендация будет принята, то российские спортсмены в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом.





После рекомендации CRC адвокаты бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден и Авни Пател призвали Международный олимпийский комитет (МОК) проявить жесткую позицию в отношении России. Попытки российской стороны провести манипуляции с базой данных являются частью "предсказуемой и возмутительной политики обмана", отмечается в их заявлении.





Скандал с базой данных антидопинговой лаборатории





В январе 2019 года Россия передала Всемирному антидопинговому агентству базу данных антидопинговой лаборатории с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. В сентябре WADA заявило о сомнениях в подлинности некоторых сведений в этой базе данных.





5 октября глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подтвердил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.