Проект закона о госсекторе может быть внесен в парламент в 2020 году

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе, а в следующем году его проект могут внести в Палату представителей.

Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой.

По его словам, разработка подобного документа заложена в программе социально-экономического развития. Аналогичный закон работает в Китае.

«Цель — четко регламентировать сферы, где возможно создание и функционирование госпредприятий. Второе направление — по какому принципу эти предприятия можно ликвидировать, санировать, банкротить», — сказал Дмитрий Крутой, сообщает БелТА .

За подготовку концепции и проекта отвечает Минэкономики и Госкомимущество.

Перед тем, как попасть в Палату представителей, проект будет рассмотрен на заседании президиума Совмина. Дмитрий Крутой выразил надежду, что документ в следующем году попадет к депутатам.