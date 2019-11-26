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Проект закона о госсекторе может быть внесен в парламент в 2020 году
27.11.2019 09:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе, а в следующем году его проект могут внести в Палату представителей.
Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой.
По его словам, разработка подобного документа заложена в программе социально-экономического развития. Аналогичный закон работает в Китае.
«Цель — четко регламентировать сферы, где возможно создание и функционирование госпредприятий. Второе направление — по какому принципу эти предприятия можно ликвидировать, санировать, банкротить», — сказал Дмитрий Крутой, сообщает
За подготовку концепции и проекта отвечает Минэкономики и Госкомимущество.
Перед тем, как попасть в Палату представителей, проект будет рассмотрен на заседании президиума Совмина. Дмитрий Крутой выразил надежду, что документ в следующем году попадет к депутатам.
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В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе, а в следующем году его проект могут внести в Палату представителей.
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