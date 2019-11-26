ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект закона о госсекторе может быть внесен в парламент в 2020 году

27.11.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Проект закона о госсекторе может быть внесен в парламент в 2020 году

В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе, а в следующем году его проект могут внести в Палату представителей.

Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой.

По его словам, разработка подобного документа заложена в программе социально-экономического развития. Аналогичный закон работает в Китае.

«Цель — четко регламентировать сферы, где возможно создание и функционирование госпредприятий. Второе направление — по какому принципу эти предприятия можно ликвидировать, санировать, банкротить», — сказал Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.

За подготовку концепции и проекта отвечает Минэкономики и Госкомимущество.

Перед тем, как попасть в Палату представителей, проект будет рассмотрен на заседании президиума Совмина. Дмитрий Крутой выразил надежду, что документ в следующем году попадет к депутатам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подготовлена концепция закона о госсекторе, а в следующем году его проект могут внести в Палату представителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика