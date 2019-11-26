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Skoda приступила к выпуску своего первого серийного электромобиля

27.11.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе Volkswagen в Братиславе стартовало производство «пятидверки» Skoda Citigoe iV, которая стала первым электромобилем чешского бренда.


Длина новинки, которая будет предлагаться с двумя комплектациями на выбор, составляет 3597 мм, а высота 1645 мм, в салоне при этом могут разместиться четыре взрослых человека. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения у электрического хэтчбека можно увеличить с 250 до 923 л. В «базе» у электрокара есть противотуманки, светодиодные дневные ходовые огни и 14-дюймовые стальные колесные диски (опция — 16-дюймовые легкосплавные колеса).


Литий-ионная батарея Citigoe iV емкостью 36,8 кВтч питает электромотор мощностью 83 л.с. и с крутящим моментом 212 Нм. До 100 км/ч переднеприводный электрокар способен разогнаться за 12,3 секунды, ускорение с 60 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Полностью заряженная батарея обеспечивает запас хода до 260 км.

В Европе прием заказов на электрическую Skoda уже открыт. В Германии цены на «пятидверку» начинаются от 16 570 евро (с учетом госсубсидий).

 
 
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На заводе Volkswagen в Братиславе стартовало производство электрической модификации «пятидверки» Skoda Citigo, которая является первым электромобилем чешского бренда.
 
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