Skoda приступила к выпуску своего первого серийного электромобиля

Источник материала: Tut.by

На заводе Volkswagen в Братиславе стартовало производство «пятидверки» Skoda Citigoe iV , которая стала первым электромобилем чешского бренда.





Длина новинки, которая будет предлагаться с двумя комплектациями на выбор, составляет 3597 мм, а высота 1645 мм, в салоне при этом могут разместиться четыре взрослых человека. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения у электрического хэтчбека можно увеличить с 250 до 923 л. В «базе» у электрокара есть противотуманки, светодиодные дневные ходовые огни и 14-дюймовые стальные колесные диски (опция — 16-дюймовые легкосплавные колеса).





Литий-ионная батарея Citigoe iV емкостью 36,8 кВтч питает электромотор мощностью 83 л.с. и с крутящим моментом 212 Нм. До 100 км/ч переднеприводный электрокар способен разогнаться за 12,3 секунды, ускорение с 60 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч. Полностью заряженная батарея обеспечивает запас хода до 260 км.

В Европе прием заказов на электрическую Skoda уже открыт. В Германии цены на «пятидверку» начинаются от 16 570 евро (с учетом госсубсидий).