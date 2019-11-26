В Пинске по улице Брестской, 3 откроют обновленный магазин «Санта»

Источник материала: Пинский Вестник

Сегодня, 27 ноября, в Пинске в 14.00 распахнет двери обновленный магазин «Санта».

Магазин находится в центре Пинска (ул.Брестская, 3) рядом с центральной библиотекой. Торговый объект получился компактным – площадью около 200 «квадратов». Пространство обустроили по мировой моде: внутри много света и естественный декор. Для хранения продуктов поставили современные витрины и закупили дорогостоящее оборудование. На парадной части здания появился фасад в цвет морской волны и белая вывеска.

На полках представят порядка 4 000 наименований товаров. Для покупателей заработают все привычные отделы. В частности, предложат хороший выбор мяса, колбас и молочных продуктов. Заодно всегда будет в наличии атлантическая рыба и морепродукты. Позаботятся также о выпечке. Отдельное место займут фрукты и овощи. Многие товары будут доступны по акционным ценам.

На открытии будут раздавать подарки. Первые покупатели получат 300 пачек бесплатного мороженого.

Кстати, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 4 тыс. человек.