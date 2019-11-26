|
Под Молодечно маршрутка столкнулась с легковушкой, 10 человек госпитализированы
Источник материала: Партизан
В отношении 29-летнего жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса вследствие ДТП, которое произошло 26 ноября на 62-километре Р-28.
Об этом
ДТП под Молодечно. Фото — t.me/skgovby
ДТП произошло вблизи деревни Мясота Молодечненского района. 29-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным такси, которое двигалось в направлении Минска.
«В результате ДТП 10 человек были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В настоящее время 9 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы – оба водителя, шесть пассажиров маршрутного такси и пассажир Renault», – сообщают в СК.
Молодечненский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя Renault возбужил уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 29-летнего жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)