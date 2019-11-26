Под Молодечно маршрутка столкнулась с легковушкой, 10 человек госпитализированы

ДТП под Молодечно. Фото — t.me/skgovby





ДТП произошло вблизи деревни Мясота Молодечненского района. 29-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным такси, которое двигалось в направлении Минска





«В результате ДТП 10 человек были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В настоящее время 9 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы – оба водителя, шесть пассажиров маршрутного такси и пассажир Renault», – сообщают в СК.