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Под Молодечно маршрутка столкнулась с легковушкой, 10 человек госпитализированы

27.11.2019 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении 29-летнего жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса вследствие ДТП, которое произошло 26 ноября на 62-километре Р-28.

Об этом сообщает телеграмм-канал Следственного комитета Беларуси, передает "Белсат".


ДТП под Молодечно. Фото — t.me/skgovby

ДТП произошло вблизи деревни Мясота Молодечненского района. 29-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным такси, которое двигалось в направлении Минска.

«В результате ДТП 10 человек были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В настоящее время 9 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы – оба водителя, шесть пассажиров маршрутного такси и пассажир Renault», – сообщают в СК.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя Renault возбужил уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса.
 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 29-летнего жителя Молодечно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого...
 
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