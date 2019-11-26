"У меня своё отношение к своей стране, я — патриот страны... Мне было тяжело, когда на первом собрании в начале года он [Алексей Шпилевский] о нашей стране высказался не очень хорошо, — говорит Политевич. — Это мягко говоря... При всей команде назвать нашу страну паскудной нацией...".





"Еврорадио" . Политевич признался, что был в шоке от такого заявления тренера. Никакого объяснения от него этих слов он не получил. После белорусский футболист объяснял казахам, что "у Алексея, наверное, больше немецкого, чем белорусского", передает







Алексей Шпилевский / prosports.kz









Алексею Шпилевскому 31 год. Он — сын футбольного агента Николая Шпилевского. Алексей вырос в Германии, выступал в молодёжной команде "Штутгарта", однако получил травму спины и закончил карьеру игрока. Работал с молодёжью в немецком клубе "Ред Булл Лейпциг". В июне 2018-го внезапно был назначен главным тренером ФК "Динамо" (Брест). У Шпилевского случился конфликт с лидерами команды, несколько футболистов, в том числе и Артём Милевский, ее покинули. Уже в августе руководство клуба попрощалась и с тренером, который не дал нужного результата ни в национальном первенстве, ни в Лиге Европы. Осенью прошлого года Алексей Шпилевский неожиданно стал главным тренером "Кайрата". Однако выиграть чемпионат Казахстана команда не смогла. А вот брестское "Динамо" уже без Шпилевского, но с Милевским стала чемпионом Беларуси.