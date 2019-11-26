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Пойдет ли Анатолий Лебедько в президенты?

27.11.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Белорусский партизан» прямо спросил об этом политика.

Пойдет ли Анатолий Лебедько в президенты?
На заседании экспертного клуба, посвященного итогам парламентской кампании, один из белорусских политологов высказал мнение о том, что никто из лидеров политических партий не сможет провести успешную президентскую кампанию - народ их просто не поддержит. Нужны новые узнаваемые лица.

При этом в самой оппозиции заговорили про экс-председателя ОГП Анатолия Лебедько. Он уже не лидер партии, но при этом довольно узнаваем как в Беларуси, так и за ее пределами. И президентские амбиции у него были – в свое время на Конгрессе демократических сил, где выбирали единого кандидата, он проиграл Александру Милинкевичу. 

- Единственное, чего я хочу сегодня очень искренне – это организовать условия и создать возможности для согласования и выработки общей стратегии демократических сил на эту президентскую кампанию, - ответил Анатолий Лебедько «Белорусскому партизану». – Я вижу в этом большой смысл и хочу сконцентрироваться на этой задаче. Потому что время идет быстро, президентские выборы совсем скоро, а стратегии все еще нет. И нужно определяться – будет ли единый кандидат от оппозиции? 

- И если да, то кто? 

- Если вдруг не будет кандидата, который сможет собрать 100 000 подписей, то нет никакого смысла участвовать в этой политической вакханалии. Но тогда должна быть другая стратегия – нужно объяснять людям, что Александр Лукашенко, может быть, не должен принимать участия в президентских выборах, и нужно собирать за это голоса. 

При этом необходимо настаивать, чтобы приняли пакет изменений в Избирательный кодекс, который подготовлен и создаст хоть небольшие возможности для других кандидатов.

- Но сегодня по-прежнему нет никакой определенности с этим законопроектом…

- Он находится в Палате представителей и для его принятия нужна лишь политическая воля Александра Лукашенко. 

Пока еще есть интерес к заключению БДИПЧ ОБСЕ, и нужно, чтобы свое слово по поводу Избирательного кодекса сказало и международное сообщество. Если изменения законодательства произойдут – это одна ситуация, если нет – совершенно другая.

- И тем не менее: есть у вас амбиции и желание баллотироваться в президенты?

- Сегодня совершенно точно говорю: нет. Зато есть желание сделать все то, о чем я сказал. В этом я вижу смысл.

- Ну а если партия попросит?

- В партии знают мое настроение и отношение к этому вопросу. Поэтому мы тему моего президентства не обсуждаем.

- Хорошо, а кого вы хотели бы видеть в качестве единого кандидата от оппозиции?

- Это должна быть фигура, которая будет объединительной. Потому что если не выстреливает праймериз, то нужно будет группе людей, условно говоря, совету старейшин, решать вопрос, кто может быть единым кандидатом.

Некоторые персоны могут выглядеть слишком радикальными и неприемлемыми. Но, еще раз повторюсь, это должна быть объединительная и компромиссная фигура. С принципами, позицией, наличием, грубо говоря, хребта. Плюс отсутствие отрицательного рейтинга, хорошая, образно говоря, кредитная история. Для меня лично это такой человек, как, например, Светлана Калинкина. 

Но, безусловно, у самого кандидата должно быть не только желание стать президентом, но и огонек в глазах!
 
 
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