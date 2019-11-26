Зеленский оценил шансы налаживания российско-украинских отношений

Источник материала: Ежедневник





26 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, на каком этапе находится восстановление диалога Киева и Москвы.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, украинский лидер также прокомментировал недавнее интервью бизнесмена Игоря Коломойского, который призвал Украину наладить отношения с Россией.

На сегодня отношения Киева и Москвы можно назвать «сложной ситуацией», считает украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине президент Украины прокомментировал высказывание украинского бизнесмена Игоря Коломойского в интервью The New York Times, в котором тот заявил, что настало время «отказаться от Запада» и снова развернуться в сторону Востока.

Зеленский напомнил, что главой государства является он, а не бизнесмен. По словам президента, большинство украинских граждан выбрали европейскую интеграцию, а также курс на Евросоюз. Глава украинского государства также подчеркнул, что выборы на Украине показали, что большинство украинских граждан выбрали европейское направление.

«Большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», – отметил украинский лидер, передает «Интерфакс» .

Он добавил, что Киев уже начал диалог с Москвой, и он продолжится «в ходе нормандской встречи четырех лидеров».

Ранее Коломойский заявлял, что на конфликт с Россией Украину толкают США и даже «не дают денег на это». При этом Россия «в любом случае сильнее», а восстановление отношений необходимо для экономического выживания Украины.