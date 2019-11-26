ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский оценил шансы налаживания российско-украинских отношений

27.11.2019 09:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Зеленский оценил шансы налаживания российско-украинских отношений

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, на каком этапе находится восстановление диалога Киева и Москвы.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, украинский лидер также прокомментировал недавнее интервью бизнесмена Игоря Коломойского, который призвал Украину наладить отношения с Россией. 

На сегодня отношения Киева и Москвы можно назвать «сложной ситуацией», считает украинский лидер Владимир Зеленский. В ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине президент Украины прокомментировал высказывание украинского бизнесмена Игоря Коломойского в интервью The New York Times, в котором тот заявил, что настало время «отказаться от Запада» и снова развернуться в сторону Востока.

Зеленский напомнил, что главой государства является он, а не бизнесмен. По словам президента, большинство украинских граждан выбрали европейскую интеграцию, а также курс на Евросоюз. Глава украинского государства также подчеркнул, что выборы на Украине показали, что большинство украинских граждан выбрали европейское направление. 

«Большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете», – отметил украинский лидер, передает «Интерфакс».

Он добавил, что Киев уже начал диалог с Москвой, и он продолжится «в ходе нормандской встречи четырех лидеров».

Ранее Коломойский заявлял, что на конфликт с Россией Украину толкают США и даже «не дают денег на это». При этом Россия «в любом случае сильнее», а восстановление отношений необходимо для экономического выживания Украины. 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, на каком этапе находится восстановление диалога Киева и Москвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автопроизводителей обяжут устанавливать системы автоматического торможения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика