ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автопроизводителей обяжут устанавливать системы автоматического торможения

27.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Автопроизводителей обяжут устанавливать системы автоматического торможения

Японские автоконцерны обяжут устанавливать на все выпускаемые автомобили системы автоматического торможения.

Правительство страны намерено закрепить такое требование с ноября 2021 года.

Соответствующие международные требования будут приняты, как ожидается, в январе следующего года.

Для машин, которые дебютируют на рынке до ноября 2021 года и продолжат продаваться после этой даты, новые стандарты начнут применять с конца 2025 года.

Система автоматического торможения должна предотвращать столкновение с остановившимся впереди транспортом на скорости до 40 км/ч, автоматически снижать скорость с 60 до 20 км/ч, если впереди идущий автомобиль резко затормозил, но продолжил движение, и, наконец, останавливать авто при скорости до 30 км/ч перед внезапно появившимся на дороге пешеходом.

Последнее особенно актуально для повышения дорожной безопасности в отношении пожилых людей, которые в прошлом году составили в Японии половину всех виновников ДТП с участием пешеходов (всего на дорогах страны в ДТП погибли 3,5 тыс. человек — это рекордно низкий показатель с начала ведения такой статистики в 1948 году).

Новый стандарт, скорее всего, приведет к подорожанию автомобилей. Сейчас такие системы обычно устанавливают на модели премиум и бизнес-класса.

sb.by
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японские автоконцерны обяжут устанавливать на все выпускаемые автомобили системы автоматического торможения. Правительство страны намерено закрепить такое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Откуда у мошенников данные клиентов белорусских банков?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика