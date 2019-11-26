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Автопроизводителей обяжут устанавливать системы автоматического торможения
27.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Японские автоконцерны обяжут устанавливать на все выпускаемые автомобили системы автоматического торможения.
Правительство страны намерено закрепить такое требование с ноября 2021 года.
Соответствующие международные требования будут приняты, как ожидается, в январе следующего года.
Для
Система автоматического торможения должна предотвращать столкновение с остановившимся впереди транспортом на скорости до 40 км/ч, автоматически снижать скорость с 60 до 20 км/ч, если впереди идущий автомобиль резко затормозил, но продолжил движение, и, наконец, останавливать авто при скорости до 30 км/ч перед внезапно появившимся на дороге пешеходом.
Последнее особенно актуально для повышения дорожной безопасности в отношении пожилых людей, которые в прошлом году составили в Японии половину всех виновников ДТП с участием пешеходов (всего на дорогах страны в ДТП погибли 3,5 тыс. человек — это рекордно низкий показатель с начала ведения такой статистики в 1948 году).
Новый стандарт, скорее всего, приведет к подорожанию автомобилей. Сейчас такие системы обычно устанавливают на модели премиум и бизнес-класса.
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Японские автоконцерны обяжут устанавливать на все выпускаемые автомобили системы автоматического торможения. Правительство страны намерено закрепить такое...
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