Автопроизводителей обяжут устанавливать системы автоматического торможения

Источник материала: Вороновская газета

Японские автоконцерны обяжут устанавливать на все выпускаемые автомобили системы автоматического торможения.

Правительство страны намерено закрепить такое требование с ноября 2021 года.

Соответствующие международные требования будут приняты, как ожидается, в январе следующего года.

Для машин , которые дебютируют на рынке до ноября 2021 года и продолжат продаваться после этой даты, новые стандарты начнут применять с конца 2025 года.

Система автоматического торможения должна предотвращать столкновение с остановившимся впереди транспортом на скорости до 40 км/ч, автоматически снижать скорость с 60 до 20 км/ч, если впереди идущий автомобиль резко затормозил, но продолжил движение, и, наконец, останавливать авто при скорости до 30 км/ч перед внезапно появившимся на дороге пешеходом.

Последнее особенно актуально для повышения дорожной безопасности в отношении пожилых людей, которые в прошлом году составили в Японии половину всех виновников ДТП с участием пешеходов (всего на дорогах страны в ДТП погибли 3,5 тыс. человек — это рекордно низкий показатель с начала ведения такой статистики в 1948 году).

Новый стандарт, скорее всего, приведет к подорожанию автомобилей. Сейчас такие системы обычно устанавливают на модели премиум и бизнес-класса.